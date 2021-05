TV namigi: Kukluksklan, Vsiljivci v Černobilu in Preverjeno

Torek, 4. maja



Kukluksklan: Ameriška zgodba: TV SLO 1 ob 20.55



Vsiljivci v Černobilu – odkrivanje postapokaliptičnega mesta: TV SLO 2 ob 20.00

Vsiljivci v Černobilu – odkrivanje postapokaliptičnega mesta Foto Tv Slo





Preverjeno: POP TV ob 21.50

Preverjeno Foto Jože Suhadolnik

Dvodelna serija pojasni nastanek in razvoj ameriške teroristične organizacije kukluksklan ter razišče več kot stoletje trajajočo skrajno brutalno rasno segregacijo in rasizem. Od ukinitve suženjstva v 19. stoletju in boja za državljanske pravice v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja do nedavnih nemirov v Charlottesvillu ter umora Georga Floyda ...Kako dobro poznamo tajno združbo kukluksklan? Kako se ji je uspelo ohraniti do danes in kako so se ji uprli? V seriji o najtemnejših trenutkih Združenih držav Amerike pričajo zgodovinarji in ljudje, ki so bili nekoč člani klana ali so njegovo nasilje tudi sami izkusili.26. aprila 1986 je svet zaznamovala jedrska katastrofa v Černobilu. Koprodukcijski dokumentarec z arhivskimi posnetki obuja spomin na sprva živahno mesto Pripjat in na opustošenje ob nezaslišani nesreči.Film tudi razkriva, kako postapokaliptična pokrajina ob dovoljenih organiziranih skupinah turistov zdaj privablja tudi prepovedane obiske raznih avanturistov, ljubiteljev ekstremnih športov in celo umetnikov.Ali je solidno znanje tujih jezikov, vsaj angleščine, nujno za politike? Kakšno je znanje naših politkov v primerjavi s politki iz drugih držav Evropske unije? Je upravičen posmeh v javnosti, ki so ga deležni naši politiki zaradi pomanjkljivega znanja?Trenutno poteka matura, so pa v tem času še primeri lanskih maturantov, ki se zaradi različnih zapletov še niso vpisali na fakulteto. Kaj se jim je zgodilo in kakšne možnosti imajo?Lastniki nepremičnin na Hrvaškem lažje prehajajo mejo od ostalih. Nekateri to razumejo kot diskriminacijo državljanov brez nepremičnin v tujini.