TV namigi: Kung Fu Panda 3, V spirali laži in Prevara

Sobota, 29. februarja



Kung Fu Panda 3: Kanal A ob 20.00

V spirali laži: TVS 2 ob 20.10

Pris de court - V spirali laži Foto Tvs



Prevara: TVS 1 ob 21.25

The Affair - Prevara Foto Tvs

Če ste oboževalci debelušnega pande že iz katerega od prejšnjih dveh filmov, potem vam bo tudi ta nedvomno všeč. Avtorji vzamejo preizkušeno formulo in Poja spet postavijo v položaj, ko je kot riba na suhem in se mora naučiti, kako najti svoje mesto v svetu.Zgodba nadaljuje Pojevo pot iskanja družine in tako spoznamo celo vas pand, vključno z njegovim očetom. Medtem deželo napade iz sveta duhov pobegli zlikovec bik Kai, ki po »highlandersko« poraženim bojevnikom krade življenjsko energijo či. A spopadi so v ozadju zgodbe, namenjeni predvsem popestritvi dogajanja, v ospredju sta Pojevo iskanje korenin in sprejemanje drugačnosti.Nathalie je cenjena izdelovalka in oblikovalka draguljev, ki so jo sprejeli v prestižno pariško draguljarno. Toda prav na prvi dan službe izve, da so so namesto nje izbrali drugega človeka. Čeprav se je prav zaradi službe preselila v Pariz z dvema šoloobveznima otrokoma, zanjo novi delodajalci nimajo posluha.Nathalie ne želi vznemirjati otrok, zato jima zamolči, kaj se ji je zgodilo, in si skrivaj poišče drugo, slabše plačano in manj cenjeno službo. Toda prva laž bo sprožila plaz novih laži in nezaupanje v družini bo naraslo do stopnje, ki bi lahko ogrozilo njo in njena otroka.Noah se z znanim igralcem Sasho Mannom pogovarja o svoji knjigi, po kateri bodo posneli film. Nato mora na Vikov pogreb. Spremlja ga partnerka Janelle, ki se v Noahovi družbi počuti zelo nelagodno. Zlasti ko jo Noahov svak Bruce zamenja za natakarico. Helen se spre z Vikovo materjo, ki hoče, da Vika upepelijo, kar ni bila Vikova želja.