TV namigi: Kvartet, Polnočni skok in McMilijoni

Četrtek, 6. januarja

Kvartet: Kino ob 20.00



Polnočni skok: Planet TV 2 ob 21.00

McMilijoni: HBO ob 21.25

Zgodba se odvija v domu za ostarele, kjer bivajo nekdanji glasbeniki. Nekega dne se po hodnikih začne šušljati, da se jim bo pridružila nova stanovalka, ki je bila nekoč velika zvezda. Tudi tri slavne pevce Cecilyjo, Reggieja in Wilfreda zanima, kdo prihaja v dom, ko šokirani izvejo, da gre za njihovo bivšo kolegico Jean. Ta namreč slovi kot odlična solistka z velikim egom, zaradi česar je razpadlo tudi njihovo prijateljstvo in se končal njen zakon z Reggiejem.Prisrčna, čeprav predvidljiva zgodba, ki se ji je zaradi vrhunske zasedbe težko upreti.Jack Walsh je nekdanji policist, ki je postal lovec na glave. Jonathan »The Duke« Mardukas je računovodja, ki je 15 milijonov dolarjev mafijskega denarja podaril v dobrodelne namene in nato pobegnil. Jacka čaka privlačnih 100.000 dolarjev, če ga pravočasno pripelje iz New Yorka v Los Angeles.Na videz je to le še en »polnočni skok« (kar v žargonu lovcev na glave pomeni »preprost posel«), ki pa se kmalu spremeni v dirko po vsej državi.McDonalds je v promocijske namene dolga leta organiziral igro, ki je temeljila na Monopolyju in naj bi ljudem prinašala bogate nagrade. A nekdanji policist Jerome Jacobson, ki je sodeloval pri nagradni igri, je začel krasti nagradne kupone in od leta 1995 do 2000 je praktično vse nagrade pobral sam oziroma s svojimi partnerji in podjetje tako oškodoval za več kot 24 milijonov dolarjev.Ogledate si lahko intervjuje z agenti, ki so prijeli prevaranta, McDonaldsovimi direktorji, ki so bili sami žrtve prevare, ter posamezniki, ki so nevede postali del igre.