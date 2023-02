TV namigi: Lačni Franz: Veliki finale, Lady Bird in MasterChef Kanada

Petek, 3. februarja

Lačni Franz: Veliki finale (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Režija: Urška Žnidaršič. Posnetek koncerta. 90 min.

Skupino Lačni Franz je več kot štiri desetletja njenega delovanja krasila avtorska originalnost in duhovita provokativnost, s katero je navduševala tako domačo kot regionalno publiko. Nekatere njihove pesmi so kot uspešnice posameznih generacij ponarodele, zato si jih še vedno prepevajo mladi vseh starosti. Potem ko so od leta 1979 nanizali kakih dva tisoč koncertov, so se lani poslovili s serijo koncertov po vseh državah nekdanje Jugoslavije. Za konec pa se je skupina Lačni Franz od svoje publike poslovila z glasbenim programom, poimenovanim Veliki finale.

Koncert je bil posnet v ljubljanski Cvetličarni 17. novembra 2022.

Lady Bird: TV SLO 2 ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Lady Bird. ZDA, 2017. Režija: Greta Gerwig. Igrajo: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet. Kom. 90 min.

Izvrsten prvi samostojni režijski podvig igralke Grete Gerwig je film o odraščanju, ki nikoli ni preprosto, ampak prav tako je redko tako zabavno. Lady Bird je 17-letnica, ki ima občutek, da ji bo življenje spolzelo iz rok. Hrepeni po dogodivščinah, boljšem življenju in novih priložnostih, ki jih zaman išče na hodnikih katoliške gimnazije v zakotnem Sacramentu. Pesti jo buren odnos s sicer ljubečo, a hkrati trmasto mamo, ki ne popušča v svojih načelih in odločitvah. Lady Bird se ji vztrajno postavlja po robu. Mati in hči pa si v marsikateri lastnosti ne bi mogli biti bolj podobni ...

MasterChef Kanada (Premiera): Brio ob 16.15

MasterChef Canada: Special Delivery. Kan., 2017. 4. sezona. 1. del. Sodniki: Claudio Aprile, Michael Bonacini, Alvin Leung. Resn. šov 55 min.

V MasterChef Kanada se bodo med seboj pomerili talentirani in strastni amaterski kuharji, ki bodo skušali dokazati, da si zaslužijo laskavi naziv. Iz oddaje v oddajo se bodo morali dokazovati pri pripravi izvrstnih jedi v MasterChef kuhinji. Ustvarjali bodo pod budnim očesom sodnikov Michaela Bonacinija, Alvina Leunga in Claudia Aprila. Kdo bo tokrat postal MasterChef Kanade in osvojil bogato nagrado?