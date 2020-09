TV namigi: Lara, Za vsako ceno in Thomas Bach

Sreda, 23. septembra



Lara: TV SLO 1 ob 20.05



Za vsako ceno: Kino ob 20.00



Pogovor s predsednikom MOK Thomasom Bachom: TV SLO 2 ob 21.05

Lara praznuje svoj šestdeseti rojstni dan. Prav na ta dan ima njen sin svoj prvi koncert kot skladatelj, čeprav se je izobrazil kot vrhunski pianist. Namesto materinskega ponosa in sreče Laro prevevajo povsem drugačna čustva. Ozre se na svoje (izgubljeno) življenje, na neizživete sanje in obžaluje, da sama nikoli ni postala slavna pianistka. Nekoliko zmedena in razvana tudi sinu vcepi dvom o njegovem skladateljskem talentu.Scenarij za film je napisal slovenski ustvarjalec Blaž Kutin.Po nedavni smrti matere sta brata Toby in Tanner tik pred tem, da jima banka zaseže družinski ranč, ker ne moreta odplačati hipoteke. Toby zato sestavi načrt, ki naj bi ga izvedla skupaj z bratom, sicer okorelim kaznjencem: oropala bosta banko. Rop banke jima uspe, prav tako načrt, kako bosta denar oprala: odnesla ga bosta v kazino in se pretvarjala, da sta ga priigrala. A primera se loti teksaški ranger Marcus Hamilton ...Novodobni vestern odlikuje odlična karakterizacija, ki zgodbo povzdigne nad običajne žanrske izdelke o oboroženih ropih.Nemški odvetnik in nekdanji sabljač Thomas Bach je že sedem let predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja. Mož, ki je na olimpijskih igrah v Montrealu leta 1976 osvojil ekipno zlato medaljo, ima še leto dni svojega mandata. Eden njegovih največjih izzivov je gotovo priprava olimpijskih iger v Tokiu.Pogovor bo na sporedu na dan, ko prvič praznujemo nov državni praznik – dan slovenskega športa.