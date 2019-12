TV namigi: Legenda o Tarzanu, Brez ljubezni in Vojna zvezd

Sobota, 21. decembra

Legenda o Tarzanu: POP TV 21.00





Brez ljubezni: TVS 1 ob 22.50

tvspored-service Loveless / Nelyubov Brez ljubezni Foto Tvspored-service





Vojna zvezd: Epizoda IV – Novo upanje: Planet TV ob 22.07

tvspored-service Star Wars: Episode IV - A New Hope - Vojna zvezd: Epizoda IV - Novo upanje Foto Tvspored-service

Postavni Tarzan je po srečanju s srčno izbranko Jane zapustil divjino in se vrnil v Veliko Britanijo, kjer je prevzel vlogo uglednega aristokrata. Ko ga zaprosijo, naj se vrne v Kongo kot trgovski odposlanec, ne sluti, da je zakorakal v spletko pohlepnega in maščevalnega belgijskega oficirja Leona. Ko se v smrtni nevarnosti znajde tudi Jane, mora Tarzan v sebi najti svoje divje korenine ...Tarzan je film, poln osupljivih akcijskih scen, s hitrim tempom dogajanja in predvidljivostjo, ki jo bodo znali ceniti oboževalci starejših filmov o Tarzanu.Ženja in Boris prestajata burno ločitev, polno zamer, frustracij in medsebojnih obtoževanj. Vzporedno s tem že začenjata živeti z novima partnerjema in komaj čakata, da obrneta nov list v življenju, pa čeprav to pomeni, da morata zapustiti svojega dvanajstletnega sina Aljošo. Vse skupaj pa se nenadoma spremeni, ko po enem od številnih prepirov prizadeti Aljoša preprosto izgine.Zvajgincev s svojim portretom družine v krizi odlično ponazori moderno življenje v Rusiji pa tudi svet preko svojih meja. Film je v Cannesu 2017 prejel nagrado žirije, dobil je tudi cezarja za najboljši tuji film in bil nominiran za oskarja za tuji film.Medtem ko ima Imperij v šahu večino planetov v vesolju, na oddaljenem puščavskem planetu odrašča najstnik Luke Skywalker. Ko stric kupi dva rabljena robota, Luke na enem od njiju najde sporočilo ugrabljene princese Leie. Z namigom iz sporočila ugotovi, da se prav v njegovi bližini skriva Obi-Wan.Klasična zgodba o dobrem in zlem je dobila povsem nove razsežnosti in v vesolje se je vrnilo viteštvo. Lucasove sanje pa so bile večje in ko je tehnika napredovala, je staro trilogijo predelal z novimi učinki.