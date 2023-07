TV namigi: Lego film 2, Katastrofa na horizontu in Portret

Nedelja, 9. julija

Lego film 2: kino ob 16.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Lego Movie 2. ZDA, 2019. Režija: Mike Mitchell. Glasovi: Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett, Tiffany Haddish, Stephanie Beatriz. Anim. film. 115 min.

Animirani film se nadaljuje tam, kjer je njegov predhodnik končal. Državljani Lego sveta se spopadajo z nevarno grožnjo, ko Lego Duplo osvajalci iz vesolja začnejo svoj uničevalski pohod.Zdaj je vse odvisno od Emmeta, Lucy, Batmana in njihovih prjateljev. Ali jim bo uspelo premagati ogromne stvore in ponovno vzpostaviti harmonijo v Lego vesolju?

Prvi film je navdušil s pustolovsko zgodbo, svežim humorjem in presenetljivo navezal pristno čustveno vez s publiko, nadaljevanje pa ga celo nadgradi na vseh ravneh.

Katastrofa na horizontu: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Deepwater Horizon. ZDA, 2016. Režija: Peter Berg. Igrajo: Kurt Russell, John Malkovich, Mark Wahlberg. Akc. film. 130 min.

Katastrofa na Horizontu Foto Planet Tv

20. aprila 2010 se je v Mehiškem zalivu zgodila ena največjih katastrof, kar jih je povzročil človek.

Film sledi odločilnemu dogajanju, ki ga mnogi morda niso zaznali: zgodbi 126 članov moštva na naftni ploščadi Deepwater Horizon, ki so tisti dan opravljali delo in tam ostali ujeti v najgrozovitejših okoliščinah. Izkušeni in izurjeni delavci in delavke, ki so prišli na naporno delo v upanju, da se po koncu vrnejo v svoje družine in življenja na obali, so se v trenutku morali soočiti z najbolj viharno uro v svojem življenju, ob kateri so morali zbrati ves pogum in se spopasti z neustavljivim ognjenim peklom sredi oceana.

Portret mladenke v ognju: TV SLO 2 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Portrait de la jeune fille en feu. Fr., 2019. Režija: Céline Sciamma. Igrajo: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino, Christel Baras. Drama. 125 min.

Portret mladenke v ognju Foto Tv Slo

Bretanja leta 1770. Slikarka Marianne dobi naročilo za poročni portret Héloïse, grofičine hčerke, ki je ravno zapustila samostan

A Héloïse se upira usodi poročene ženske in noče pozirati, zato mora Marianne nalogo opraviti skrivaj. Pod krinko najete družabnice jo podnevi opazuje, ponoči pa slika.