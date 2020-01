TV namigi: Let domov, Strah ostane in Aquaman

Sreda, 29. januarja

Strah ostane: TVS 2 ob 22.55

Strah ostane Foto Tvs

Aquaman: HBO ob 20.00

Colin je ambiciozen ameriški poslovnež, ki je vedno na lovu za novimi posli. Tako pride do arabskega šejka, obsedenega s tekmami športnih golobov. Da bi pridobil njegovo zaupanje, obljubi, da mu bo priskrbel šampionskega goloba, katerega lastnik vseskozi vztrajno zavrača vse šejkove ponudbe za nakup. Odpravi se v Flandrijo, tam se izdaja za učitelja, ki išče grob svojega pradedka, ubitega v prvi svetovni vojni. Pod to pretvezo se spoprijatelji s trmastim golobovim lastnikom Josom in njegovo lepo vnukinjo Isabelle.Romanca, ki se vpraša, ali obstaja vsota denarja, ki odtehta ljubezen in strast.V letih 1942 in 1943 je Mussolinijeva vojska mnoge Slovenke in Slovence internirala v italijanska fašistična taborišča. Spomin na te dogodke je potisnjen v pozabo tako doma kot na tujem, poznavanje fašizma pa popačeno. Tudi zato so storilci obravnavanih vojnih zločinov ostali nekaznovani. Intimna pričevanja nekdanjih internirancev in njihovih svojcev razkrivajo globino, s katero kršenje človekovih pravic, poniževanje in razčlovečenje zarežejo v posameznika in narod.Dokumentarni film je poskus razumevanja, kako vojna in internacija zaznamujeta človeka in kako opredeljujeta narod. Namen dokumentarnega filma je ohranjanje zgodovinskega spomina na fašistična taborišča in na internacijo.Aquaman z Jasonom Momoo v naslovni vlogi razkriva zgodbo o izvoru polčloveka in pol potomca Atlantide Arthurja Curryja. Popelje ga na življenjsko pustolovščino – potovanje, na katerem se bo ne le prisiljen soočiti z resnico o tem, kdo dejansko je, temveč tudi odkriti, ali je vreden položaja, za katerega se je rodil: položaja kralja. Hkrati pa mora še preprečiti vojno med svetovoma morja in kopnega.Aquaman je še en poskus novega, ki veliko stavi na karizmatičnost glavnega igralca Jasona Momoe in skuša z barvitim podvodnim svetom prikazati povsem drugačno podobo, kot jo je temačnost filma Liga pravičnih.