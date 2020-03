FOTO:TV namigi: Limonada, Ana Karenina, Nagec in Raziskovalec 2.0

Sobota, 21. marca

Limonada: TVS 1 ob 22.30

Ana Karenina: Planet TV ob 23.05

Nagec: TVS 2 ob 20.00

Raziskovalec 2.0: Krvava slonovina: National Geographic ob 21.00

Na začasnem delu v Združenih državah Amerike se Mara, tridesetletna medicinska sestra in mati samohranilka iz Romunije, tik pred iztekom vizuma poroči z ameriškim bolnikom, za katerega je skrbela. Potem ko se ji pridruži sin Dragos, se zdi, da so se stvari sijajno sestavile. Vendar se postopek pridobitve zelene karte za stalno bivanje nepričakovano zaplete; Mara se na vseh administrativnih ravneh srečuje z zlorabami, predsodki in nestrpnostjo do tujcev.Pretresljiv film lepo kaže temne plati ameriškega sna in skorumpiranost sistema, ki je v resnici najbrž še veliko bolj brutalen.Sodobna priredba romana Leva Nikolajeviča Tolstoja (1828–1910), ki velja za enega od vrhuncev svetovne literature. Zgodba Ane Karenine je intimen vpogled v čar ljubezni, ki je hkrati poln upanja, kesanja in razočaranja.Ana Karenina ima vse, kar bi si lahko želele njene sodobnice. Je žena visokega vladnega uradnika Karenina, ki mu je rodila sina, in njen položaj v sanktpeterburški družbi skoraj ne bi mogel biti višji. Odpravi se v Moskvo, da bi bratu Oblonskemu pomagala rešiti zakon. Na poti Ana spozna grofico Vronsko in nato njenega sina.Balz je srednješolski učitelj, ki na šoli skrbi tudi za finance. Z dobrim delom mu je uspelo šoli privarčevati 300.000 frankov. Z ravnateljem se dogovori, da bodo ustanovili muzej. A ko učiteljski zbor izve, koliko denarja je na voljo, je muzej pozabljen in odločijo se za nogometno igrišče. Razočarani Balz sprejme neumno odločitev in ves šolski denar stavi na nogometno tekmo. Ko že kaže, da se bo tveganje izplačalo, na igrišče priteče nagec in usodno vpliva na tekmo. Balz obupan pride na idejo, da bi izuril več nagcev za tekanje po tekmah in s stavami nanje povrnil denar ...Absurden zaplet morda ne vliva ravno upanja, a gre za res duhovit film.V novi različici oddaje Raziskovalec se bodo gledalci podali v najodročnejše kotičke sveta in najgloblje zgodovinske razpoke. Tokrat je oddaja na sledi krvi in denarju ter poskusom ohranitve slonov pred izumrtjem. Razkrivamo vse bolj priljubljeno nezakonito trgovanje, zaradi katerega je zasužnjenih na desettisoče ljudi in zaradi katerega tem veličastnim živalim grozi izumrtje.