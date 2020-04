TV namigi: Ljubezen in prijateljstvo, Pandemija in Zadnja ladja

Nedelja, 5. aprila



Angleško podeželje konec 18. stoletja. Lepa lady Susan Vernon je vdova, ki se pred govoricami o nespodobni zvezi s poročenim moškim zateče na daljši obisk k sorodnikom. Tam se odloči poiskati dovolj premožnega moža za svojo mlado hčerko Frederico in še enega zase.Kate Beckinsale je odlična v vlogi Lady Susan, junakinje brez ene same dobre lastnosti, če odštejemo to, da vedno dobi, kar hoče. Humorna zgodba, ki jo je režiser našel v krajšem romanu v pismih Jane Austen, se ponaša s sočnim humorjem in bliskovitimi dialogi.Hitro širjenje virusa covid-19, nove oblike koronavirusa, je postalo globalna zdravstvena kriza našega časa. Dozdevno čez noč je virus spremenil naš vsakdanjik. Ampak kako smo prišli do tega? In kaj se lahko naučimo od znanstvenikov in strokovnjakov?Oddaja popelje gledalce v središče boja, da bi obrzdali pandemijo, in predstavi, kako se koordinira testiranje in zdravljenje bolnikov ter preprečuje nadaljnje širjenje. Strokovnjaki razkrivajo, zakaj je virus covid-19 edinstven, zakaj je bil svet tako nepripravljen nanj in kaj bi lahko naredili drugače, da bi omejili širjenje. Oddaja tudi izsledi vir izbruha v ZDA pri prvem bolniku, hitro širjenje virusa v Seattlu in po vsej državi.Potem ko je svet zajela globalna pandemija, se med redkimi preživelimi znajde posadka ameriške vojne ladje USS Nathan James. Na krovu so med drugim kapitan Tom Chandler, mikrobiologinja dr. Rachel Scott in častnik Mike Slattery. Soočiti se morajo z dejstvom, da je zdaj njihova edina naloga ostati živi, dokler ne najdejo zdravila, ki bo rešilo človeštvo.