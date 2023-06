TV namigi: Ljubezen po domače, Ella, MasterChef in Kralj komedije

Petek, 16. junija

Ljubezen po domače – predstavitev (Premiera): Pop TV ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Tanja Postružnik Koren. Resn. šov. 75 min.

»Najbolj srčna oddaja«, kot pravijo ustvarjalci šovu Ljubezen po domače, predstavlja enajst novih kandidatov, ki bodo iskali ljubezen v 7. sezoni.

Voditeljica Tanja Postružnik Koren odhaja k njim na obisk in vsakdo od njih upa, da mu bo pomagala najti sorodno dušo. »Morda boste to prav vi, če boste komu od novih kandidatov napisali pismo,« pravijo ustvarjalci oddaje. Lahko napišete klasično ali elektronsko pismo, lahko pa se prijavite prek spletnih prijavnic oddaje Ljubezen po domače, ki jih najdete tudi na družabnih omrežjih.

Ella: Tudi to se zgodi (Premiera): TV SLO 2 ob 19.55

Ella Fitzgerald: Just One of Those Things. VB/ZDA, 2019. Režija: Leslie Woodhead. Dok. film. 95 min.

Ella: Tudi to se zgodi. Foto TVS

Dokumentarni film opisuje življenje Elle Fitzgerald, ene največjih jazzovskih pevk vseh časov.

Ella se je rodila leta 1917 v ameriški zvezni državi Virginiji. Najprej si je želela postati plesalka, potem pa je leta 1934 zmagala na natečaju v gledališču Apollo in začela svojo pevsko kariero. Njena glasbena pot je trajala kar sedem desetletij in vključevala več žanrov, kot so swing, jazz, scat in bebop. Ellina glasba je zaznamovala 20. stoletje, polno rasizma in revščine. Kljub težkemu otroštvu je postala ena največjih ameriških zvezdnic.

MasterChef Slovenija – finale: Pop TV ob 21.20

Slo., 2023. Sodniki: Luka Jezeršek, Karim Merdjadi in Bine Volčič. Resn. šov. 80 min.

MasterChef Slovenija. Foto Pop TV

V deveti sezoni MasterChef Slovenija tekmovalce in gledalce čaka samo še veličastno sklepno dejanje – veliki finale! Finalista oziroma finalistki čaka kuharska bitka epskih razsežnosti, v kateri morata pokazati, kdo od njiju ima znanje, kdo ima kreativnost in kdo ima najbolj mirne živce, da na koncu dvigne pokal, dobi 50.000 evrov in osvoji laskavi naziv MasterChef Slovenija 2023!

Kralj komedije: TV SLO 1 ob 22.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The King of Comedy. ZDA, 1982. Režija: Martin Scorsese. Igrajo: Robert De Niro, Jerry Lewis, Diahnne Abbott, Sandra Bernhard, Ed Herlihy. Kom. 110 min.

Kralj komedije. Foto TVS

Scorsesejeva satirična parabola o ničvrednem komedijantu, ki bi naredil vse za uspeh, je bila navdih za uspešnico Joker.

Rupert Pupkin (Robert De Niro) je navzven dobrosrčen mladenič, ki ga mučijo grandiozne blodnje. Prepričan je v svoje izjemne komedijantske sposobnosti, le da ga svet še ni odkril. V svoji kletni sobici vodi zasebni pogovorni šov z Lizo Minelli iz kartona in fantazira, da ga njegov idol, zvezdnik pogovornih šovov Jerry Langford (Jerry Lewis), opeva in snubi kot svojo zamenjavo v oddaji.

Vprašanje je, ali je Pupkin bolan ali zgolj izkazuje tisto izjemno voljo in samozavest, ki sta potrebni za uspeh. Pupkin skuša na vsak način pritegniti Langfordovo pozornost v prepričanju, da ga bo slednji popeljal v svet slavnih. Doživi izjemno razočaranje, ko ga Langford obravnava kot smet. S pomočjo motene prijateljice televizijskega zvezdnika ugrabi. Tedaj se situacija, ki je bila še malo prej smešna, prevesi v groteskno predstavo družbene razslojenosti.