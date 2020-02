TV namigi: Ljubimca in diktator, Sprehod po gozdu in Otok zoprnežev

Nedelja, 23. februarja







Ljubimca in diktator: TVS 1 ob 22. 10

Sprehod po gozdu: POP TV ob 22.05

Otok zoprnežev: TVS 1 ob 15.30

Het Irritante Eiland (aka. A Most Annoying Island) - Otok zoprnežev Foto Tvs

Zgodba britanskega dokumentarca je skoraj bolj neverjetna od fikcije. Ambiciozni južnokorejski režiser Shin Sangok in igralka Choi Eun-hee sta se srečala in zaljubila v 50. letih, po korejski vojni. V 70. letih, ko sta bila, čeprav tedaj že ločena, na vrhuncu svojih uspehov, se najbrž nista zavedala, da imata zelo nevarnega oboževalca: severnokorejskega diktatorja Kim Jong-Ila.Choi so leta 1978 ugrabili severnokorejski agenti in jo odpeljali h Kimu. Medtem ko je Shin poskusil najti Choi, so ugrabili še njega. Kim ju je zaprl in prisilil, da zanj snemata filme. Par je kmalu začel načrtovati pobeg, a pred tem sta si morala pridobiti zaupanje diktatorja.Film, posnet po knjižni uspešnici Billa Brysona, prikazuje nenavadno pohodniško avanturo upokojenca Billa in njegovega čudaškega prijatelja Stephena. Po dveh desetletjih življenja v Veliki Britaniji se Bill vrne v ZDA. Želi doživeti rodno deželo v vsej svoji neokrnjeni lepoti, zato se odloči prehoditi slovito Apalaško pot.Da se z več kot 3500 km dolgim popotovanjem ne bi spopadel sam, poišče prijatelja Stephena, ki pa je v klavrni kondiciji. Kljub temu se odpravita v neznano, številne boleče in zabavne težave pa premagujeta z medsebojnim zbadanjem in kljubovanjem.Na manjšem nizozemskem otoku vsi krajani trpijo za neverjetno nadležnostjo, nesramnostjo in brezbrižnostjo. Po svetu hodijo brez občutka za soljudi ali bonton, otroci zgolj nergajo, odrasli so otročji, župan mesta na uradnih dogodkih kaže osle. Le enajstletnemu dečku se tako vedenje zdi nenavadno. Nekega dne odkrije, da je epidemija nadležnosti posledica stoletnega uroka.Deček skuša poiskati rešitev, medtem pa otok in celino prvič povežejo z mostom in s tem utrejo pot svetovni pandemiji nadležnosti.