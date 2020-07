TV namigi: Ljubosumnica, Dubrovnik in Telesni stražar

Petek, 17. julija





Ljubosumnica: TV SLO 2 ob 21.30



Dubrovniška republika: Majhna med velikimi: TV SLO 1 ob 22.55

Dubrovniška republika Foto Tv Slo



Telesni stražar: Kanal A ob 20.00

Telesni Stražar Foto Pro Plus

Nathalie je ločena ženska na pragu petdesetih let. Dela kot učiteljica na prestižni pariški srednji šoli. Nekega dne jo kot neke vrste urok začne grabiti bolestno ljubosumje. Njena prva žrtev je najstniška hči, obetavna balerina Mathilde. Pred njenimi izbruhi niso varni niti njeni prijatelji, sosedje in nova sodelavka. Takšno obnašanje, prej sicer malo snobovske, a povsem normalne gospe, je seveda osnova za številne tragikomične situacije.Karin Viard je bila za vlogo Nathalie med drugim nominirana za glavno francosko filmsko nagrado cezar.Hrvaška serija s številnimi nastopajočimi, izjemnimi kostumi, sceno in moderno računalniško tehnologijo nas popelje v zgodovino Dubrovniške republike, enega največjih fenomenov hrvaške in svetovne zgodovine.Sredi 14. stoletja se je mestu uspelo osvoboditi izpod beneške oblasti in postalo je neodvisna mestna država. Dolga in bogata tradicija trgovanja, pomorstva, diplomacije, znanosti in umetnosti je pripomogla, da je Dubrovnik kot samostojna država obstajal do začetka 19. stoletja.Frank je bivši tajni agent, ki zaradi svoje profesionalnosti in predanosti delu postane najbolj iskan telesni stražar. Še vedno ga preganja misel na preteklost, ko mu ni uspelo preprečiti atentata na predsednika Reagana. Rachel je superzvezda, ki jo obseden oboževalec s svojimi grozilnimi sporočili spravlja v obup. Njen menedžer najame Franka.