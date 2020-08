TV namigi: Loganovi srečneži, Kong: Otok lobanj in Dirka po Franciji

Sobota, 28. avgusta



Loganovi srečneži: TV SLO 1 ob 20.05



Kong: Otok lobanj: Pop TV ob 20.00



Kolesarstvo: TV SLO 2 ob 15.00

AFP TOPSHOT - Team Jumbo rider Slovenia's Primoz Roglic attends a training session two days before the start of the 1st stage of the 107th edition of the Tour de France cycling race, in Nice on August 27, 2020. (Photo by Marco Bertorello / AFP) Foto Marco Bertorello Afp



Primož Roglič, moja pot na dirko po Franciji: TV SLO 2 ob 19.55

Ko Jimmyja Logana (Tatum) odpustijo, prepriča brata (Driver) in sestro, da mu pomagata organizirati rop med dirko Nascar. A za to potrebujejo pomoč specialista za sefe Joeja (Craig), ki pa je trenutno za zapahi. Vse, kar morajo torej narediti, je, da rešijo Joeja iz zapora, vlomijo v sef, pobegnejo z denarjem, vrnejo Joeja v zapor in dostavijo Jimmyjevo hčerko na lepotno tekmovanje. Le kaj bi šlo lahko narobe?Steven Soderbergh se na srečo ni držal prostovoljnega pokoja in je ustvaril visokooktansko zabavo z odličnimi karakterji in zelo spretno sestavljeno igralsko zasedbo.Raznolika ekipa znanstvenikov, vojakov in pustolovcev se poda na raziskovalno odpravo na še neraziskan otok v Tihem oceanu. Skupina vstopi v območje, ki mu vlada mogočni Kong, in s tem sproži neizprosno bitko med človekom in naravo. Raziskovalna misija se kmalu spremeni v boj za preživetje, saj na otoku bivajo številne nepoznane in krvoločne živalske vrste.Dovolj vizualno privlačen film, dobro odigran in s hitrim tempom, da se ne kritiki ne gledalci niso zmrdovali, a do ikoničnosti izvirnika mu manjka kar precej.TVS bo prenašala vseh 21 etap 107. dirke po Franciji. Najboljši slovenski kolesar Primož Roglič velja za enega glavnih favoritov. Komentator bo Tomaž Kovšca, strokovni komentator bo Martin Hvastija. Ob dirkah bo na sporedu še 12 posebnih oddaj z analizami, izjavami in pogovori. Strokovni gost bo Tadej Valjavec, prvi Slovenec z uvrstitvijo v deseterico na dirki.Naš najboljši kolesar je lani izpustil dirko po Franciji, na kateri je leto prej osvojil etapno zmago. Lani je sicer slavil na španski Vuelti, a letos prihaja tudi na dirko po Franciji. Kako se je Primož Roglič pripravljal na prihajajočo dirko? Kaj vse je moral eden od kandidatov za najvišja mesta prestati v tej sezoni in kako se je posvetil največji kolesarski dirki? Rogliča smo v tej sezoni spremljali podrobneje in ga obiskali na višinskih pripravah, pa tudi ob ogledu trase druge etape Toura.