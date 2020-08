TV namigi: Lojze Peterle, Južna Afrika in Samir Handanović

Ponedeljek, 10. avgusta

Lojze Peterle je pred 30 leti postal prvi demokratično izvoljeni predsednik vlade Republike Slovenije. Na to mesto je priletel kot meteorit, saj njegovi stranki, Slovenskim krščanskim demokratom na aprilskih volitvah na cvetno nedeljo nihče ni napovedoval zmage.Prva naloga, ki ga je čakala, je bila sestava vlade, temu pa so sledila številna simbolna dejanja. Med drugimi tudi odstranitev Titove slike iz sobe, v kateri je zasedala vlada. Peterle je v pogovoru o tem dejanju dejal, da Tito pač ni bil simbol demokratične samostojne Slovenije, za katero si je prizadevala njegova vlada. Osvetlil je nekaj zanimivih podrobnosti iz nastajanja slovenske države, za kar pa seveda ni bil na voljo noben priročnik.V Južni Afriki več kot polovica ljudi živi pod pragom revščine. Ekonomija je še vedno pretežno v rokah manjšinskega belskega prebivalstva, vendar sta se oblikovala tudi srednji in višji sloj temnopoltih državljanov, ob tem pa še okrog 80 slumov z belci, ki živijo povsem na dnu družbene lestvice.Zelo glasni so politiki, ki pozivajo k razlaščanju belcev, najbolj priljubljen je Julius Malema. Zaradi bede in hujskaštva je leta 2017 prišlo do umora 72 belskih kmetov.Samir Handanović lovi svojo prvo klubsko lovoriko. Do naslova prvaka v evropski ligi z Interjem potrebuje še tri zmage. V sredo italijanski podprvaki niso bili pretirano prepričljivi proti Getafeju, tokrat jih čaka še zahtevnejša naloga proti Bayerju iz Leverkusna.Nemci so še posebej motivirani, ker bo tekma le 50 kilometrov stran od njihovega domačega kraja, v Düsseldorfu. Ker so v zadnjih kolih nemške lige izgubili mesto v ligi prvakov naslednjo sezono, pa je končna zmaga v evropski ligi še njihova zadnja priložnost, da se vendarle uvrstijo v najelitnejše klubsko tekmovanje tudi v prihodnjem tekmovalnem obdobju.