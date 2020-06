TV namigi: Lov za izgubljenim zakladom, Državljan in Kvadrat

Sobota, 20.junija

Lov za izgubljenim zakladom: Kanal A ob 20.00

Državljan: TV SLO 2 ob 20.05



Kvadrat: TV SLO 1 ob 22.35

Zgodba se dogaja okoli leta 1936. Ameriška vlada priznanega arheologa Indiano Jonesa (Harrison Ford, na slikah) obvesti, da so nacisti našli nahajališče skrinje zaveze, v kateri naj bi bilo zapečatenih deset božjih zapovedi. Indyjeva naloga je, da artefakt, ki naj bi imel čudežno moč, najde pred Nemci.Ker sta se k skupnemu projektu spravila velikana novodobnega filmskega spektakla Steven Spielberg in George Lucas, je bilo pričakovati tobogansko avanturo, ki bo jemala dih od prve do zadnje minute.Willson se je pred vojno, v kateri je izgubil družino, podal na nevarno in tvegano pot v obljubljeno deželo Evropo. Ustalil se je na Madžarskem, kjer je kot politični prebežnik dobil azil. Sčasoma se je naučil jezika, si našel službo varnostnika v trgovskem centru in lahko plačuje za najeto stanovanje.Njegovo življenje se je umirilo, a Willson ni povsem zadovoljen, saj si želi postati tudi pravi madžarski državljan. Vendar mora zato pred komisijo opraviti določene izpite iz znanja o madžarski kulturi, zgodovini in jeziku. Ganljiva in zelo pristna drama.Christian je ločenec, predan oče dveh hčera in cenjen kustos muzeja sodobne umetnosti. Vozi električni avtomobil in podpira dobrodelnost. Ukvarja se s pripravo umetniške instalacije Kvadrat, katere namen je spodbuditi obiskovalca k altruizmu. A ko mu ukradejo mobilni telefon, ugotovi, da je včasih težko živeti v skladu s svojimi ideali.