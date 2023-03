TV namigi: Lovci na spletne prevare, Mednarodna obzorja in Kazino

Torek, 28. marca

Lovci na spletne prevare (Premiera): TV SLO 2 ob 19.50

Panorama: Spying on the Scammers. VB, 2020. Režija: Kathleen Mullin. Dok. odd. 35 min.

Prebivalci angleško govorečih držav so pogosto tarča lažnih klicev tehnične pomoči, ki večinoma izvirajo iz Indije. Tam delujejo številni prevarantski klicni centri, katerih lastniki z dovršenimi metodami služijo milijone z goljufanjem nevednih uporabnikov. Organi pregona imajo zaradi birokracije pogosto zvezane roke, zato so se na spletu pojavili tako imenovani lovci na prevare, ki so sleparjem velik trn v peti.

Ustvarjalcem oddaje Panorama je uspelo dobiti posnetke iz enega od takih centrov, s katerih je razvidno, kako delujejo. Pogovarjali so se z enim od mož, odgovornih za prevare, in z več žrtvami.

Mednarodna obzorja: Med, mleko in nemir (Premiera): TV SLO 1 ob 20.40

Slo., 2023. Avtor: Nejc Krevs. Dok. odd. 55 min.

Jeruzalem. Foto Reuters

Judovska država, razpeta med Sredozemskim, Mrtvim in Rdečim morjem, se je v 75 letih razvila v tehnološko, gospodarsko in vojaško silo. Kako je ta bližnjevzhodna demokracija sploh preživela v najzahtevnejši geopolitični soseski na svetu? Mir brez miru?

Dokumentarni film Nejca Krevsa osvetli pomembne zgodovinske, družbene in politične mejnike v razvoju sodobne izraelske države. Od sionističnih idej, holokavsta, judovsko-arabskih vojn do izraelsko-palestinskega konflikta, mirovnih pogajanj in diplomatskih odnosov med Slovenijo in Izraelom.

Kazino: Planet 2 ob 21.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Casino. Koprod., 1995. Režija: Martin Scorsese. Igrajo: Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci, James Woods, Don Rickles. Drama. 185 min.

Kazino. Foto Planet TV

Potem ko je Scorsese redefiniral gangsterski film z Dobrimi fanti, je spremenil še pogled na ameriško igralniško meko, Las Vegas. Ne, Vegas v 70. in 80. letih ni mesto zabave, blišča in glamurja, je mesto, ki mu vladata pohlep in nasilje.

Sam Rothstein - Ace (Robert De Niro) po nalogu mafije postane vodja najelitnejše igralnice v Vegasu. Sam živi na videz umirjeno življenje s svojo soprogo Ginger (Sharon Stone), nekdanjo prostitutko, zdaj pa odvisnico od droge in denarja, dokler mu načrtov ne prekriža vročekrvni prijatelj iz otroštva Nicky Santoro (Joe Pesci).

Zgodbo o lojalnosti in izdaji zaznamujejo odlične lokacije, sočni dialogi, brutalno nasilje in mojstrsko odigrani liki.