TV namigi: Loving, 300 in Manhattan

Petek, 20. decembra

Loving: TVS 2 ob 20.55



300: Kanal A ob 20.00

300 Foto Pro Plus



Kinoteka: Manhattan: TVS 1 ob 23.10

tvspored-service Kinoteka: Manhattan Foto Tvs

Film je posnet po resničnih dogodkih, dobra igra in režija pa vdihneta dovolj duha, da film deluje pristno.Richard in Mildred se poročita iz globoke ljubezni. Toda piše se leto 1958 in virginijske državne oblasti nimajo posluha za rasno mešane zakone. Neke noči vdrejo v njun dom, ju spravijo za zapahe in nato izženejo iz države. Zakonca se zatečeta v Washington in sprožita sodni postopek proti zvezni državi Virginiji. Ko njun primer doseže vrhovno sodišče, postane jasno, da ne gre več samo za vprašanje njunega bivališča, temveč za pravice vseh rasno mešanih parov v ZDA.Film se osredotoči na zgodovinsko bitko pri Termopilah, prvo bitko v grško-perzijskih vojnah. Leta 480 pr. n. št. so se Perzijci pod vodstvom kralja Kserksa organizirali v stotisočglavo vojsko, odločeni, da bodo napadli in osvojili majhen grški narod. Toda ko so perzijske sile vstopile na grško ozemlje in se soočile z zahrbtnim gorskim terenom Termopil, jih je tam pričakala skromna tristoglava vojska špartanskega kralja Leonidasa.Tako kot Mesto greha Roberta Rodrigueza je tudi 300 posnet po stripu Franka Millerja. Tudi Zack Snyder se je odločil narediti predvsem vizualno močan film, kar mu je tudi uspelo.42-letni Isaac pusti službo in začne pisati svoj prvi roman. V njem pomembno vlogo igra njegovo najljubše mesto New York. Sprašuje se, kako bo plačeval preživnino nekdanji ženi Jill, okrutni lezbijki, ki sicer piše zelo zagrenjen, jezen roman o njem in njuni ločitviIsaac se lahko za kanček nežnosti obrne k mladi punci Tracy, ki je presenetljivo zrela, inteligentna in privlačna, a žal še vedno v gimnaziji, zato je nehvaležni Isaac ne jemlje preveč resno.