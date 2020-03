FOTO:TV namigi: Loving, Apokalipsa danes, Odkupnina in Urbi et orbi

Petek, 27. marca

Loving: TVS 2 ob 20.05



Apokalipsa danes: TVS 1 ob 22.55

Apocalypse Now Redux - Apokalipsa danes Foto Tvs



Odkupnina: Kanal A ob 20.00

The Ransom - Odkupnina Foto Pro Plus

Urbi et orbi, posebni papežev nagovor: TVS 2 ob 17.55

Papež Foto Reuters

Film je posnet po resničnih dogodkih, dobra igra in režija pa vdihneta dovolj duha, da film deluje pristno.Richard in Mildred se poročita iz globoke ljubezni. Toda piše se leto 1958 in virginijske državne oblasti nimajo posluha za rasno mešane zakone. Neke noči vdrejo v njun dom, ju spravijo za zapahe in nato izženejo iz države. Zakonca se zatečeta v Washington in sprožita sodni postopek proti zvezni državi Virginiji. Ko njun primer doseže vrhovno sodišče, postane jasno, da ne gre več samo za vprašanje njunega bivališča, temveč za pravice vseh rasno mešanih parov v ZDA.Režiserjeva daljša različica kontroverzne mojstrovine o vietnamski vojni. Ob ogledu filma več kot dvajset let po njegovi premieri je režiser Francis Ford Coppola dognal, da je občinstvo že posvojilo prizore, ki naj bi bili ekstremni. Kot pravi Coppola, je šele v novi različici prišla do izraza blaznost vietnamske vojne.Častnik Benjamin Willard , ki se spopada z živčnimi težavami, odpotuje v Vietnam, kjer dobi posebno nalogo. Oditi mora v Kambodžo in umoriti visokega častnika Walterja Kurtza. Slednji je prenehal upoštevati ukaze vojaškega poveljstva ...Tomu največ od vsega pomeni družina, saj si je z ženo Kate in prikupnim sinkom Seanom ustvarili topel dom. Mullen se zaveda, da zaradi njegovega finančnega položaja Sean potrebuje posebno varnost. In vendar se zgodi prav to: nekdo izkoristi trenutek nepozornosti, ugrabi Seana in zanj zahteva visoko odkupnino. Mullen se po pomoč zateče k agentom FBI, ker pa je njihovo početje neuspešno, vzame sinovo usodo v svoje roke. Z ugrabiteljem se zaplete v smrtonosno igro ...Papež Frančišek vabi katoličane po vsem svetu, da se mu duhovno pridružijo, v tem času izrednih razmer. Po molitvi bo papež podelil blagoslov »mestu in svetu«.