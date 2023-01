TV namigi: Luč sredi morja, Inšpektor Vrenko in Ljubezen

Ponedeljek, 2. januarja

Luč sredi morja: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Light Between Oceans. ZDA, 2016. Režija: Derek Cianfrance. Igrajo: Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz, Florence Clery, Jack Thompson. Drama. 125 min.

Po koncu prve svetovne vojne se veteran Tom zaposli kot oskrbnik svetilnika, družbo pa mu dela predana žena Isabel. Po tragičnem spontanem splavu Isabel postane depresivna, dokler nekega dne v nasedlem čolnu z možem ne najdeta neznanega dojenčka. Isabel moža prepriča, da punčko obdržita in nikomur ne izdata resnice o njenem poreklu.

Leta družinske sreče prekine srečanje z obupano Hannah, ki je na morju izgubila moža in hčerko. Tom in Isabel se znajdeta pred nemogočo izbiro med priznanjem boleče resnice ali življenjem v laži ob tuji bolečini.

Primeri inšpektorja Vrenka: Zlatovranka 1: TV SLO 2 ob 20.45

Slo., 2020. 1/6. Režija: Boris Jurjaševič in Slobodan Maksimović. Igrajo: Dario Varga, Jurij Drevenšek, Katarina Čas, Lotos Šparovec, Janez Hočevar. Nad. 45 min.

Primeri inšpektorja Vrenka: Zlatovranka 1 Foto Tv Slo

V elitni mariborski soseski čistilka najde okrvavljeno truplo uglednega zdravnika. Čeprav sledi kažejo na samomor, peščica nelogičnih detajlov postane razlog, da inšpektor Vrenko odpre preiskavo. Izkaže se, da hladna in sterilna ni le soseska, ampak tudi njeni stanovalci.

Po prvih pogovorih se Vrenko ne more otresti občutka, da vsi sogovorniki nekaj prikrivajo in da hkrati vsak opreza za vsakim. ...

Neuslišana ljubezen: TV SLO 2 ob 16.35

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Ladies in Lavender. VB, 2004. Režija: Charles Dance. Igrajo: Judi Dench, Maggie Smith, Daniel Brühl , Natascha McElhone, Freddie Jones. Drama. 105 min.

Neuslišana ljubezen Foto Tv Slo

Starajoči se sestri Ursula in Janet živita umirjeno, spokojno življenje v svoji hišici na obali Cornwalla. Nekega jutra po silovitem neurju na obali pred svojo hišo opazita napol mrtvega brodolomca.

Vzameta ga pod streho in skrbita zanj, dokler si ne opomore. Vmes ugotovita, da je mlad moški Poljak. Sporazumevajo se v polomljeni nemščini in sestri ga nekako učita angleščine. Izvesta, da mu je ime Andrea in da je nadarjen violinist, ki je plul v Ameriko. Ne traja dolgo, da se sestri zagledata vanj ...