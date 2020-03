FOTO:TV namigi: Lucia de B., Oddajniki in (dobre) zveze, Prekrokana noč in Deklina zgodba

Sreda, 18. marca

Lucia de B.: TVS 1 ob 20.05



Oddajniki in (dobre) zveze: TVS 2 ob 21.00

Prekrokana noč: Kino ob 21.40

Deklina zgodba: TVS 2 ob 22.15

Štiridesetletna medicinska sestra Lucia de Berk je bila očitno navzoča pri nenavadno velikem številu skrivnostnih smrti v bolnišnici in njeni nadrejeni jo slednjič prijavijo policiji. Mlada pomočnica nizozemskega državnega tožilca spravi za zapahe medicinsko sestro, ki je obtožena, da je serijska morilka. Vendar se kmalu po prvi preiskavi pojavijo dvomi in novi dokazi, ki utegnejo dokazati obtoženkino nedolžnost.Napeta zdravstveno-sodna drama je posneta po resnični zgodbi, ki je razburila evropsko javnost.Oddajniki in (dobre) zveze je dokumentarna zgodba o velikih stolpih, parabolah in zanesenjakih, ki so jih gradili, in sega v davno leto 1924, ko je Marij Osana v Ljubljani začel poskusno oddajati prek oddajnika, ki ga je na direkciji Pošte sestavil kar sam. Oddajniki so odigrali pomembno vlogo v slovenski zgodovini.Med 2. svetovno vojno so omogočali delovanje ilegalne radijske postaje Kričač, sredi petdesetih let pa tudi javni televizijski program. Prelomen je bil 14. februar 1965, ko je začel na Krvavcu obratovati prvi televizijski oddajnik s poskusnimi oddajami. Vsak oddajnik nosi svojo zgodbo. Bodisi zaradi zgodovinskega, strateškega ali katerega drugega pomena.Prekrokani noči sledi dokaj klasičen zaplet, v katerem glavni junak ali junaki zjutraj poskušajo ugotoviti, kaj se je v resnici zgodilo prejšnjo noč, saj se je nihče ne spomni. Zadnji tovrstni uspeh je bila butasta komedija Stari, kje je moj avto, nekoliko starejša primera pa sta komedija Prejšnja noč s Keanujem Reevesom in odlična kriminalka Naslednje jutro z Jane Fonda.V Prekrokani noči se trije junaki zjutraj zbudijo v razsuti hotelski sobi v Las Vegasu in v kopalnici najdejo tigra, v omari pa dojenčka. Raziskovanje dogodkov prejšnje noči jih pripelje do povsem nepričakovanih rezultatov. Režiser Prekrokane noči Todd Phillips je pred tem filmom posnel že filma Road Trip in Modeli stare šole. Ta film ponudi isto vrsto komedije, ki temelji na situacijski komediji in številnih presenečenjih.Bližnja prihodnost. ZDA je nadomestila Republika Gilead, patriarhalna teokracija, ki temelji na perverznem razumevanju Stare zaveze. V Gileadu so redke preostale plodne ženske dekle prisiljene rojevati otroke bogatim mogočnežem. Če so neposlušne, ostanejo brez očesa ali tudi življenja.Na koncu prve sezone so dekle zavrnile kamenjanje svoje kolegice Janine, zato jih čaka okrutna kazen. A ko Lydia izve, da je June noseča, kazen preloži. June se spominja dogodkov iz življenja pred državnim udarom, kako so ženske počasi izgubljale pravice drugo za drugo. Druga sezona osebno zgodbo razširi na družbeni komentar, ki se te dni zdi grozljivo relevanten.