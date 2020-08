TV namigi: Luna, Daphne in Terminator: Genisys

Sreda, 12. avgusta





Luna: TV SLO 1 ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Daphne Foto Tv Slo



Terminator: Genisys: Kino ob 20.00

Luna je prava lepotička, živahna in zabavna, življenje zajema z veliko žlico. Zaljubljena je v Rubena, krajevnega frajerja, ki je tudi vodja njihove najstniške tolpe. Luna bi naredila vse za Rubena in ga nikakor noče izgubiti. Nekega večera si klapa priredi pivsko zabavo in napade neznanca, svojega vrstnika, nad katerim se grobo izživlja. Nekaj tednov pozneje se napadeni mladenič znajde ob Luni na skupnem delovnem mestu med paradižniki …Prepričljiv prvenec francoske režiserke o mladem dekletu, ki se skuša osvoboditi izpod jarma preteklih napak.Daphne je 31-letna Londončanka. Čez dan je zaposlena v restavraciji, noči preživlja v klubih, kjer se srečuje s prijatelji, ljubimci in znanci. A ves čas ima občutek, da ni srečna, da je premlada, da bi se ustalila in prestara za brezciljno divjanje naokrog. Potem pa je Daphne neke noči priča nasilnemu zločinu in naenkrat se je prisiljena soočiti s samo seboj ...Predstavljajte si romantično komedijo, ki bi jo spisal Slavoj Žižek, je napisal eden od kritikov in pojasnil, da gre za žalosten, smešen, nevrotičen in brutalno iskren pogled na ljubezen v sodobnem času.Apokaliptičen svet bližnje prihodnosti še vedno pesti vse bolj brezupna vojna med človeštvom in ubijalskimi stroji. Da bi preprečili sodni dan in dokončno uničili nadvlado Skyneta, ki neusmiljeno iztreblja človeško raso, vodja odpora John Connor sprejme drzno odločitev.Poveljnika Kyla Reesa pošlje nazaj v preteklost, v leto 1984 – da bi ustavil Terminatorja, zaščitil njegovo mlado mater Sarah Connor in obvaroval prihodnost celotnega človeštva.