TV namigi: Makondo, Mešani in Ugrabitev

Torek, 23. junija

Makondo: TV SLO 2 ob 21.25



Mešani: Fov ob 22.00



Ugrabitev: Kino ob 20.00

Ramasan, ki živi v grobi soseski v industrijskem predmestju Dunaja, ima za enajstletnika veliko odgovornosti. Njegova mama še preboleva moževo smrt in se še navaja na novo okolje po begu iz Čečenije, zato ji Ramasan, ki že obvlada nemško, pogosto prevaja zadeve o šoli in socialni pomoči. Njegovo življenje se obrne na glavo, ko se v naselje priseli očetov vojni tovariš Isa. Večplastna zgodba nazorno prikaže probleme beguncev – od življenja v azilnem domu prek okorele birokracije, težavne integracije v okolje in novačenja etničnih kriminalnih združb.V seriji se Rainbow Johnson spominja odraščanja v rasno mešani družini v 80. letih prejšnjega stoletja in vsakodnevnih izzivov, s katerimi so se morali soočati. Pri tem so se lahko ali prilagodili ali pa ostali zvesti sami sebi. Bowini strši Paul in Alicia se odločijo preseliti iz hipijevske komune v predmestje zaradi boljšega zaslužka. Starši se soočajo z izzivi novega življenja, otroci pa se soočajo s težavami v šoli, kjer jih ne dojemajo ne kot bele ne kot črne. Izkušnje družine poudarjajo izzive pri iskanju lastne identitete, medtem ko preostali svet ne ve, kam naj jih umesti.Rendition. ZDA, 2007. Režija: Gavin Hood. Igrajo: Jake Gyllenhaal, Reese Witherspoon, Meryl Streep, Alan Arkin, Peter Sarsgaard. Triler. 135 min.V Egiptu rojeni Američan Anwar El-Ibrahimi med potjo iz Južne Afrike v ZDA skrivnostno izgine. Njegova noseča žena Isabella se poda na zahtevno iskanje. Analitik Cie Douglas Freeman medtem prispe na skrivni kraj, kjer oblasti zadržujejo El-Ibrahimija, ki ga obtožijo terorizma. Režiser, ki je nase opozoril s filmom Tsotsi, se tokrat zazre v ameriško politiko ugrabitev in mučenja osumljencev za terorizem. A čeprav je nastavek prepričljiv, je razplet prev