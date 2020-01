TV namigi: Mali otroci, Od deklice do bejbe in Veter

Četrtek, 30. januarja

Vikendova ocena: 5 (od 5)





Od deklice do bejbe: Planet TV ob 20.00

13 Going on 30 - Od deklice do bejbe Foto Planet TV



Veter: HBO ob 21.50

Wiatr. Thriller dokumentalny (Aka. The Wind a Documentary Thriller) - Veter Foto HBO

Sarah je nezadovoljna gospodinja iz predmestja, ki je kot bivša študentka angleške literature hrepenela po bolj razburljivem življenju. Medtem ko se čedalje bolj oddaljuje od moža, spozna sramežljivega Brada, ki je prav tako nezadovoljen. Nikakor ne more opraviti izpita, da bi postal odvetnik, medtem ko je njegova žena Kathy uspešna filmarka. Sarah in Brad se začneta čedalje pogosteje videvati, medtem pa kraj pretrese vrnitev obsojenega pedofila.Prodoren pogled v primestno vsakdanjost, ki razkrije razpoke njene idile, a to naredi z globoko človečnostjo.Leto 1987. Na 13. rojstni dan si Jenna Rink zaželi, da bi bila popularna in kul. Ko rojstnodnevna zabava klavrno propade, se zavleče v kot in si zaželi, da bi bila stara 30 let. Naslednje jutro se Jenna zbudi v leto 2004, stara je 30 let in je videti kot Jennifer Garner.Režiser, ki je nazadnje postregel z romanco Pisma Juiji, je s komedijo, ki ima tako premiso kot Hanksov Velik, upodobil zgodbo o odrešitvi, ki jo najdeš tako, da se vrneš h koreninam in spet poiščeš otroka v sebi. Čeprav ni ravno izviren, pa je film dovolj simpatičen, da je ogled prijetna zabava, h kateri pripomore igra Garnerjeve.Hainy je najbolj nepredvidljiva naravna sila v poljskih gorah. Gre za veter, ki redno piha spomladi in jeseni; nemogoče je napovedati, kdaj se bo spremenil v uničujoč orkan.Veter terja davek pri prebivalcih mesta Zakopane in okoliških krajev, saj očarljive gorske ceste spremeni v prizorišče neukročene narave. Ko se hainy okrepi, menda sproža nenavadno vedenje. Večplastni dokumentarec prinaša dragocene izkušnje in opažanja ljudi, ki so obsojeni na ta nenavadni veter.