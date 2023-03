TV namigi: Mali šef, Veličastna Zemlja in Vrle žene

Nedelja, 5. marca

Mali šef Slovenije (Premiera): Pop TV ob 18.00

Slo., 2023. Sodniki: Mojca Trnovec, Jorg Zupan in Gregor Jager. Kuh. odd. 50 min.

Mali šef Slovenije je največji kuharski šov za otroke. Spoznali bomo osem parov izjemnih kuharskih mini mojstrov, ki jim marsikateri odrasli kuhar ne seže do kolen. Njihove kuharske mojstrovine bodo ocenjevali žiranti Mojca Trnovec, Jorg Zupan in Gregor Jager, spodbujal pa jih bo voditelj Sašo Stare, ki vedno navija za vse.

Tudi tokrat ne bo manjkalo zabavnih izzivov, posebno pozornost pa bodo namenili trajnostnemu vidiku prehranjevanja in kuhe. Najprej bodo svoje kuharske spretnosti pokazali Patrik in Matic iz OŠ Belokranjskega odreda Semič ter Gašper in Zala iz OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica.

Veličastna Zemlja (Premiera): TV SLO 2 ob 20.20

Spectacular Earth (Science). VB, 2022. 1/4. Režija: Ben Wilson, Vanessa Lucas, Sean Smith. Dok. serija. 55 min.

Veličastna Zemlja. Foto TVS

Zemlja nam včasih pripravi veličastno predstavo. Od prelivajočega se severnega sija do ognjeniških izbruhov in mavrice v obliki kroga. Kdor želi ujeti te težko ulovljive trenutke, mora biti ob pravem času na pravem kraju. Avtorji so za to serijo zbrali več skupin vrhunskih znanstvenikov, neustrašnih pustolovcev in filmskih strokovnjakov, da bi posneli veličastne naravne pojave tako, kot jih še ni videlo človeško oko.

V prvem delu bo v ospredju strela. Strela je eden najbolj strašljivih naravnih pojavov na planetu. Njena temperatura je višja od tiste na površju Sonca. Pogumna ekipa se je poskušala čim bolj približati nevihti ...

Vrle žene (Premiera): TV SLO 1 ob 22.20

Women of Valor. Izr., 2021. Režija: Anna Somershaf. Dok. film. 85 min.

Vrle žene. Foto TVS

V izraelski skupnosti skrajno pravovernih Judov haredi morajo biti ženske predvsem dobre žene svojim možem v dogovorjenih zakonih, preživljati družino in skrbeti za otroke, medtem ko možje preučujejo verska besedila, ki so ženskam prepovedana. Na volitvah morajo ravnati po navodilih rabinov, članke s politično vsebino podpisovati kvečjemu z moškim psevdonimom in predvsem – ne smejo kandidirati na parlamentarnih volitvah v okviru skrajno pravovernih političnih strank Šas in Izraelska unija.

Esti Šušan je tega sita. Z gibanjem Nivharot si prizadeva, da bi imele vse ženske v demokratičnem Izraelu enake pravice in da bi lahko postale izvoljene predstavnice tudi teh političnih strank. A nasprotniki ji vračajo z grožnjami in jo obtožujejo, da je feministka.