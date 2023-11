TV namigi: mama ga zapelje, v hčerko se zaljubi in druge težave v motelu

Petek, 10. novembra

Diplomiranec: TV SLO 1 ob 22.50

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Graduate. ZDA, 1967. Režija: Mike Nichols. Igrajo: Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Katharine Ross, William Daniels, Murray Hamilton. Kom. 105 min.

Prelomna komedija o trikotniku med gospo Robinson, njenim ljubimcem in njeno hčerko je na koncu 60. let izstrelila novi Hollywood.

21-letni Benjamin Braddock je pravkar diplomiral, a za prihodnost nima načrtov. Zdolgočasena gospodinja ga. Robinson, prijateljica njegovih bogatih staršev, Benjaminu ponudi nekaj, kar prekine njegovo apatijo – prepovedano spolno afero z izkušeno žensko. A pustolovščina, skorajda obredni prehod v odraslost, se spremeni v nočno moro, ko Benjamin spozna hčerko svoje ljubimke in jo predrzno odpelje na romantični zmenek. Gospa Robinson skuša z grožnjami preprečiti zvezo med hčerjo in izgubljenim fantom. Toda Benjamin ne odneha. Končno je v življenju našel jasen cilj: poročiti se z Elaine Robinson.

Z oskarjem ovenčani film je poskrbel za preobrat na ameriškem trgu leta 1967, saj je šlo za nizkoproračunsko produkcijo, ki je v kinematografe nepričakovano privabila množice mladih in postala najdonosnejša kinopredstava leta. Uspeh Diplomiranca je imel velik vpliv na preboj podobnih produkcij, ki so sčasoma zaslovele pod nazivom »novi Hollywood«. V Diplomirancu je v prvi veliki filmski vlogi nastopil Dustin Hoffman, ki je bil tedaj povsem neznan igralec.

Težave v motelu El Royale: Planet TV ob 23.15

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Bad Times at the El Royale. ZDA, 2018. Režija: Drew Goddard. Igrajo: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Chris Hemsworth. Triler. 130 min.

Težave v motelu El Royale. Foto Planet TV

Kriminalni triler v slogu filma noir z zvezdniško igralsko zasedbo obravnava teme, kot so moralnost, vera in odrešitev.

Januarja 1969 v preddverje motela El Royale, nekoč prestižnega letovišča na meji med Kalifornijo in Nevado, ki je zaradi svojih »posebnih« gostov prišlo na slab glas, prispejo duhovnik Danile Flynn (Jeff Bridges), soul pevka Darlene Sweet (Cynthia Erivo), trgovski potnik Laramie Seymour Sullivan (Jon Hamm), hipijka Emily Summerspring (Dakota Johnson) in njena sestra Rose (Cailee Spaeny), menedžer Miles Miller (Lewis Pullman) ter skrivnostni Billy Lee (Chris Hemsworth).

V eni sami usodni noči bo vsakdo od njih imel samo eno priložnost, da se odkupi za svoje grehe ... Spoznajo namreč, da jih v tej noči združuje temna preteklost in dogodek, ki se je pripetil desetletje nazaj in ki mu nihče od njih ne more pobegniti.

Mali jeti (Premiera): Oto ob 19.30

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Abominable. ZDA, 2019. Režija: Jill Culton, Todd Wilderman. Glasovi: Zala Djurić Ribič, Luka Markus Štajer, Alenka Tetičkovič, Pavle Ravnohrib. Anim. film. 120 min.

Nepozabna animirana pustolovščina o izgubljenem mladem jetiju in pogumnem dekletu, ki poskuša to mitološko bitje vrniti v njegovo naravno okolje in ga združiti z družino.

Ko najstnica Yi (Zala Djurić) na strehi svojega bloka v Šanghaju naleti na mladega jetija, s pomočjo svojim dveh prijateljev – Jina in Penga – skuša magično bitje spraviti nazaj v svoj dom k staršem. Skupaj se odpravijo na epsko popotovanje na najvišjo goro na svetu Everest, na dolgi poti pa se bodo morali spretno izogibati premožnemu Burnishu, ki skuša jetija na vsak način ujeti, ter zoologinji Dr. Zari, ki ima tudi sama zanj posebne načrte.

Navdih za zgodbo je režiserka črpala iz svoje mladosti, kjer so njeno domovanje obkrožala veličastna rdeča drevesa in začela si je predstavljati epsko zgodbo o mladi ženski, ki se znajde na nepredstavljivem razpotju. Večino svojega otroštva je imela ogromne pse in prav ogromni kosmatinci so postali navdih za žival v risanki.