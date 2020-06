TV namigi: Mamma Mia, Svobodna ljubezen in Potovanje v Indijo

Petek, 12. junija





Mamma Mia!: Planet TV ob 20.00



Svobodna ljubezen: TV SLO 2 ob 20.55

Potovanje v Indijo: TV SLO 1 ob 23.10

Film je kot jukebox Abbinih pesmi, to in nič več. Če vemo, da se jih v filmu zvrsti več kot dvajset, je jasno, da za take stvari, kot so zgodba ali dialogi, ostane komaj pol ure časa. V tem času se na hitro predstavi bodoča nevesta, ki bi rada pred poroko izvedela, kdo je njen oče, zato na grški otok, kjer prebiva, povabi tri potencialne kandidate. In ognjemet pesmi in čustev se lahko začne.In tak kot ognjemet je tudi film – bleščav in glasen, lep in zabaven, dokler traja.Film prikazuje zgodbo policistke Laurel in njene življenjske partnerice Stacie v boju z nerazumevajočo družbo.Njuno življenje pretrese novica, da je Laurel neozdravljivo bolna, kljub uradno sklenjeni partnerski zvezi pa Stacie po Laurelini smrti ne bo upravičena do njene pokojnine. Na pomoč jima priskočita Laurelin kolega Dan in odločni aktivist Steven, ki Laurel in Stacie podpreta v boju proti krivičnim zakonom in družbenim predsodkom.Leanova napeta družbeno-zgodovinska drama s prvinami družbene satire, posneta po istoimenskem romanu E.M. Forsterja, prikazuje tesnobni trk dveh kultur v kolonialnem okolju.Mlada Angležinja Adela v 20. letih 20. stoletja odpotuje v kolonialno Indijo na obisk k zaročencu, uglednemu sodniku. V tujem okolju pa spozna tudi lokalnega zdravnika Aziza. Nekega dne se Adela z dr. Azizom odpravi na piknik. Ko se vrneta, trdi, da jo je v jami poskušal posiliti.