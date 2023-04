TV namigi: Mare, Manolo in V mreži kamore

Sobota, 15. aprila

Mare: TV SLO 1 ob 22.55

Vikendova ocena: 4 (os 5)

Mare. Hrv., 2020. Režija: Andrea Staka. Igrajo: Marija Škaričić, Goran Navojec, Mateusz Kosciukiewicz, Mirjana Karanović. Drama. 95 min.

Mare ni nikdar poletela iz domačega Dubrovnika, čeprav živi poleg letališča. V skromni hiši živi z možem, uslužbencem letališča, in tremi najstniškimi otroci. V bistvu je srečna, dnevi ji minevajo v rutini, ampak vseeno čuti neko pomanjkanje, neizživetost. Včasih se v svojem domu počuti kot tujka. V trenutkih otožnosti gleda letala, ki odhajajo v širni svet. Ko se v sosednjo hišo vseli poljski gradbenik, se Marino življenje obrne na glavo.

Izvrstno študijo ženske krize srednjih let odlikujeta odlična igra Marije Škaričič in prefinjena, nevsiljiva režija švicarske režiserke hrvaškega rodu. Film je bil premierno predvajan v Berlinu.

Manolo – fant, ki je izdeloval čevlje za kuščarje: TV SLO 1 ob 22.00

Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards. VB, 2017. Režija: Michael Roberts. Dok. film. 90 min.

Manolo – fant, ki je izdeloval čevlje za kuščarje Foto Tv Slo

Manolo Blahnik velja za kralja čevljev, odkar je leta 1972 v Londonu odprl svojo prvo prodajalno.

V filmu prikažejo življenjsko pot tega slovitega modnega oblikovalca od otroštva na Kanarskih otokih in selitve v Pariz v nemirnih 60. letih prejšnjega stoletja do prihoda v živahni London, kjer se je družil z najslavnejšimi osebnostmi iz modnega sveta. S svojim izostrenim umetniškim čutom še danes vsak nov model čevlja najprej nariše na papir in nato sodeluje tudi pri njegovi izdelavi.

V mreži kamore: TV SLO 1 ob 21.30

Il pastore. Nem., 2021. 1/4. Režija: Andreas Prochaska. Igrajo: Tobias Moretti, Ursina Lardi, Antonia Moretti. Miniserija. 55 min.

V mreži kamore Foto Tv Slo

Matteo je uspešen južnotirolski vinogradnik, pomaga mu žena Stefania, v posel pa uvaja tudi 19-letno hčerko. Vse poteka gladko, dokler se nekega dne pri njih ne pojavi Nino, kmalu pa postane jasno, da ni le naključni gost, ampak stari znanec Mattea.

Nino in Matteo sta namreč pred leti v Italiji sodelovala pri mafijskih poslih. Kriminalno preteklost pa je Matteo dvajset let uspešno skrival pred vsemi.