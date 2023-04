TV namigi: Margaret Thatcher, Družinski tandem in Projekt Zelena kri

Torek, 11. aprila

Margaret Thatcher, neuničljiva železna dama (Premiera): TV SLO 1 ob 20.45

Thatcher's Not Dead. Fr., 2022. Režija: Guillaume Podrovnik. Dok. odd. 55 min.

Margaret Thatcher, predsednica britanske vlade med 1979 in 1990, je bila ena najvplivnejših političark 20. stoletja, a tudi ena najbolj osovraženih.

Thatcherjeva je prišla na oblast sredi hude gospodarske krize, s katero se je spopadla s trdo in neusmiljeno konservativno politiko. Bila je goreča zagovornica neoliberalizma in privatizacije državnih podjetij, v zgodovino pa se je zapisala tudi zaradi nepopustljivih stališč med dolgotrajno stavko rudarjev, s katero so ti nasprotovali zaprtju premogovnikov.

Poleg arhivskih posnetkov življenja v Veliki Britaniji v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja dokumentarec prinaša komentarje premierkinih privržencev in nasprotnikov ter odlomke iz glasbenih uspešnic tistega časa.

Družinski tandem (Premiera): Fox Life ob 22.00

So Help Me Todd. ZDA, 2022. 1. sezona. 1/21. Režija: Amy York Rubin. Igrajo: Marcia Gay Harden, Skylar Astin, Madeline Wise, Tristen J. Winger. TV-serija. 55 min.

Družinski tandem. Foto Fox Life

Pedantna odvetnica Margaret Wright najame Todda, svojega nadarjenega, a malo izgubljenega sina, da bi delal v njenem podjetju kot preiskovalec. Todd je nekoč izgubil licenco zaradi svoje ohlapne interpretacije zakonov, Margaretina ljubezen do črke zakona pa je v popolnem nasprotju z njegovim načinom reševanja situacij.

Ko Margaret s sinom sodeluje pri reševanju primera, pa jo čuda očara njegova sposobnost, da se z očarljivostjo in pomočjo tehnologije dokoplje do informacij. Ob delu skušata mati in sin zakrpati svoj disfunkcionalni odnos in vzpostaviti medsebojno razumevanje. Vprašanje pa je, ali lahko drug drugega zares sprejmeta.

Projekt Zelena kri: TV SLO 2 ob 23.00

Green Blood. Fr., 2019. Režija: Alexis Marant, Jules Giraudat, Arthur Bouvart. Dok. film. 100 min.

Projekt Zelena kri. Foto TVS

Štirideset novinarjev iz 15 držav se je po vzoru sodelovanja v primeru Panamski dokumenti povezalo v mednarodno združenje in nadaljevalo preiskovalno delo ubitih novinarjev, novinarjev, ki jim grozijo s smrtjo, in tistih, ki so zaradi svojega dela pristali v zaporu. Novinarji so se lotili mafije v panogi rudarjenja – peska ob rečnih obalah v Indiji, niklja v Gvatemali in zlata v Tanzaniji.

Dokumentarni film prikaže srhljive zgodbe zlorab na treh koncih sveta, zakulisen potek mednarodne novinarske preiskave, ki je trajala kar šest mesecev, in resnično poslanstvo novinarskega dela.