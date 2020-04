TV namigi: Marguerite, Lažna mesta in Zimske muhe

Sobota, 11. aprila



Marguerite: TVS 2 ob 20.00

Lažna mesta: Planet TV ob 22.55

Zimske muhe: TVS 1 ob 22.55

Zimske muhe FOTO: TVS

V začetku zlatih dvajsetih prejšnjega stoletja se na dvorcu Marguerite Dumont redno zbira množica ljudi, ki posluša navdušeno petje lastnice dvorca. Edina težava je, da Marguerite nima niti najmanj posluha. Še hujše je verjetno dejstvo, da ji množica, ki se ji na tiho posmehuje, vedno glasno ploska. Stvar gre tako daleč, da je Marguerite tako prepričana v svoje petje, da se odloči nastopiti v pariški operi ...Film o Florence Foster Jenkins, ki je nastal pred filmom Florence Foster Jenkins, je dobro odigran in navdihujoč pogled na umetnost in vrednost človeških sanj.Po literarni uspešnici Johna Greena prirejeni film prinaša zgodbo o odraščanju in se vrti okoli Quentina in njegove sosede Margo, ki je tako oboževala uganke in misterije, da je to postala še sama. Potem ko fanta pelje na celonočno dogodivščino prek domačega mesta, Margo nenadoma izgine – za sabo pa pusti namige, ki jih mora Quentin razvozlati. Iskanje fanta in njegove prijatelje popelje na pustolovščino, ki je polna smeha in hkrati ganljiva.Film, ki ni ne tako globok ne tako ganljiv, kot si želi biti, a je vseeno dovolj iskren in dobro odigran, da bo navdušil ljubitelje romance vseh starosti.Film ceste o fantovskem prijateljstvu in neustavljivi mladostniški želji, da bi nekaj doživel, čeprav ne veš natančno, kaj. Na Češkem živeči Slovenec Olmo Omerzu je za svoj tretji celovečerec prejel nagrado za najboljšo režijo v Karlovih Varih.Navihani samozavestni Mára in malce čudaški Heduš se odpravita dogodivščinam naproti v ledena prostranstva, seveda z avtom. Navsezadnje bo Mára kmalu praznoval petnajsti rojstni dan ...