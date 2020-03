FOTO:TV namigi: MasterChef, Tarča in Globus, Parkland in 2 na muhi

Četrtek, 19. marca

MasterChef Slovenija: POP TV ob 20.00



Tarča in Globus: TVS 1 ob 20.00

Parkland: Kanal A ob 21.50

2 na muhi: Kino ob 22.25

S šesto sezono se vrača kuharski šov MasterChef Slovenija. V prenovljeni kuhinji bomo spoznali šestnajst novih ljubiteljskih kuharjev. Sodniki Karim Merdjadi, Luka Jezeršek in Bine Volčič tekmovalce takoj soočijo z izzivom, predstaviti morajo krožnik, ki je tesno povezan z njihovo osebnostjo ali zgodbo.Nekateri tekmovalci so v želji po izkušnji v MasterChefu žrtvovali čas s svojimi otroki, na stran postavili svoje kariere in celo prišli iz tujine. Spoznali bomo zelo osebne zgodbe tekmovalcev, ki so se v življenju borili že z vsemi mogočimi življenjskimi težavami in dokazali, da so vse te ovire sposobni premagati. Pred nami je torej borba med vztrajnimi in odločnimi tekmovalci.V Tarči bodo govorili o prvem tednu spopada z epidemijo in učinkih ukrepov za zajezitev širjenja okužb. Mnogi so ostali doma, nekateri tega ne morejo. Odpirajo se številna vprašanja, ki so spremenila način življenja in dojemanja, kako ranljivi smo.V Globusu pa o tem, kako se z epidemijo koronavirusa spopadajo po svetu. In zakaj se evropske države v tem skupnem boju borijo vsaka zase.Resnična zgodba o ljudeh iz zakulisja kaotičnih dogodkov z dne 22. novembra 1963, ko je bil v Dallasu umorjen ameriški predsednik John F. Kennedy.Enega najbolj karizmatičnih in priljubljenih voditeljev v zgodovini ZDA je sredi predvolilne kampanje v Dallasu ustrelil Lee Harvey Oswald, medtem ko se je v predsedniškem avtomobilu peljal čez Dealey Plazo v družbi prve dame Jacqueline ter teksaškega guvernerja Johna Connallyja in njegove žene. Kennedyja so pol ure po streljanju na tamkajšnji urgenci razglasili za mrtvega, njegova smrt pa je še vedno ovita v tančico skrivnosti.Bobby je tajni agent z oddelka za narkotike. Stig je mornariški tajni agent. Oba se poskušata vtihotapiti v isti mehiški mamilarski kartel in drug za drugega ne vesta, da sta policista pod krinko. Ko sta udeležena v ropu mafijskega denarja, začneta preiskavo drug proti drugemu. A potem se izkaže, da denar ni bil mafijski, in oba se znajdeta v nemilosti svojih šefov ...