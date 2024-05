TV namigi: med borci, ljubimci, mornarji in kolesarji

Sobota, 18. maja

Smrtonosni spopad (Premiera): Kanal A ob 20.10

Vikendova ocena: 3 (od 5)​

Mortal Kombat. ZDA, 2021. Režija: Simon McQuoid. Igrajo: Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Joe Taslim, Mehcad Brooks. Akc. fantaz. film. 130 min.

Film Smrtonosni spopad je posnet po svetovno znani videoigri Mortal Kombat, gre za novo predelavo filma iz 1995, ki je posneta za navdušence nad igro, zato se ne trudi preveč z razlago zgodbe za tiste, ki igre na poznajo.

Borec MMA Cole Young je vajen tega, da je plačan za to, da ga pretepajo. Ker ne ve za svojo dediščino, ne ve, zakaj ga preganja najboljši bojevnik cesarja Shang Tsunga, Sub-Zero. Ker se Cole boji zase in za svojo družino, se zateče po pomoč v tempelj Lorda Raidena, kjer se uri z najboljšimi na svetu ...

Športna namiga Kolesarstvo (M): Dirka po Italiji , 14. etapa. Na vrsti bo drugi individualni kronometer, dolg 31,2 km. Cilj bo na južnem delu Gardskega jezera – Eurosport 1 ob 13.00. Vrhunci dirke po Italiji – Kanal A ob 18.30

, 14. etapa. Na vrsti bo drugi individualni kronometer, dolg 31,2 km. Cilj bo na južnem delu Gardskega jezera – Eurosport 1 ob 13.00. Vrhunci dirke po Italiji – Kanal A ob 18.30 Košarka (M): Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder. NBA 2023/24. Konferenčni polfinale, 6. tekma. Po zmagi na 5. tekmi je Dallas Luke Dončića v prednosti in z zmago lahko že konča polfinale.

Kako biti latino ljubimec: Pop TV ob 20.10

Vikendova ocena: 3 (od 5)​

How to Be a Latin Lover. ZDA, 2018. Režija: Ken Marino. Igrajo: Eugenio Derbez, Salma Hayek, Raphael Alejandro, Rob Lowe, Kristen Bell. Kom. 140 min.

Kako biti latino ljubimec. Foto Pop TV

Maximo (Eugenio ​Derbez) je bil profesionalni žigolo, ki je zapeljeval starejše bogate vdove. Ena od njih se je tudi poročila z njim in zdaj po 25 letih zakona, ko je Maximo precej zdolgočasen in izven forme, mu njegova 80-letna žena pove, da ga zapušča, našla si je mlajšega moškega.

Maximo se mora odseliti iz dvorca, najprej se obrne na kolega žigola (Rob Lowe), a se stvati sfižijo, zato prosi svojo odtujeno sestro (Salma Hayek), da ga sprejme pod streho. Čeprav ga čakajo izzivi vsakdanjega življenja, že kuje načrte, kako bo spet unovčil svoj šarm in si našel novo tarčo ...

Odličen prvenec Grete Gerwig Na HBO bo bo 20.00 na sporedu film Lady Bird z odlično Saoirse Ronan v glavni vlogi.

Martin Eden: TV SLO 1 ob 22.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Martin Eden. Koprod., 2019. Režija: Pietro Marcello. Igrajo: Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi, Denise Sardisco. Drama. 135 min.

Martin Eden. Foto TVS

Zgodovinska romantična drama je posneta po istoimenskem avtobiografskem romanu Jacka Londona in pripoveduje o mornarju, ki se s pisateljevanjem povzpne po družbeni lestvici.

Mornar Martin Eden nekega dne iz pretepa v pristanišču reši Artura, mladeniča iz družine premožnih industrialcev. Arturo Martina v znamenje hvaležnosti povabi k sebi domov, kjer mornar spozna mladeničevo sestro Eleno in se vanjo zaljubi. Razgledano in omikano dekle Martinu simbolizira družbeni položaj, h kateremu teži tudi sam, zato sklene uresničiti svoje sanje in postati pisatelj. Toda kmalu se pod vplivom starejšega intelektualca Russa Brissendena začne gibati v socialističnih krogih, to pa močno razburi njegovo izbranko.