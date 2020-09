TV namigi: Med nami, Nikec in Dirka po Franciji

Nedelja, 20. septembra

Med nami: TV SLO 1 ob 20.00

Nikec: TV SLO 1 ob 15.20

Nikec Foto Tv Slo



Kolesarstvo: Dirka po Franciji: TV SLO 2 ob 15.00

AFP Primož Roglič in Tadej Pogačar Foto Kenzo Tribouillard Afp

Zakonca Merete in Joachim se z enajstletnim sinom Linusom iz Norveške preselita na Dansko, kjer je Merete s prijateljico Nanno ustanovila podjetje. Joachim je fotograf in v novem okolju išče priložnosti za delo. Nanna je v zvezi z mlajšim Kasperjem. Želita si otroka, a po zdravniškem pregledu je jasno, da skorajda nimata možnosti, zaradi česar je njuna zveza na preizkušnji. Merete po dolgem času sreča Henrika, nekdanjo simpatijo.Da iskrica med njima še ni ugasnila, spozna tudi Joachim. Tako Merete in Joachim kot Nanna in Kasper se znajdejo na razpotju. Bosta zvezi prestali življenjske preizkušnje ali bodo šli vsak svojo pot?Film je posnet po priljubljenih in tudi v slovenščino prevedenih knjigah francoskega pisatelja Renéja Goscinnyja, tudi avtorja besedil stripov o Asterixu in Srečnem Luki. Nikec je navihan osnovnošolec, ki se s prijatelji pogosto zaplete v dogodivščine in težave, v katere pa ne zaidejo zaradi objestnosti ali zlobe, temveč predvsem zaradi komično prikazanega nerazumevanja sveta odraslih.Tako je podoben Tomu Sawyerju in Piki Nogavički, vendar je pač bolj francoski in predmestni. Mali Nikec je film za mladino, še posebej za nagajive otroke, ki se bodo z Nikcem lahko poistovetili. Starši pa le poskrbite, da se ne bodo njegovih vragolij lotili sami. Mačka pač ne sodi v pralni stroj.Na vrsti je še zadnja etapa najprestižnejše kolesarske dirke na svetu. In letos se bo slovenskim navdušencem kolesarstva za vedno vtisnila v spomin. Primož Roglič je že pred dirko veljal za enega favoritov, kar je na dirki več kot prepričljivo tudi dokazal. Ko je enkrat oblekel rumeno majico, ki jo nosi vodilni tekmovalec v skupnem seštevku, je kazalo, da je ne bo več slekel. A nato je prišla na vrsto predzadnja etapa, kronometer, na kateri je dobesedno eksplodiral Tadej Pogačar, ki bo tako na zadnji dan dirke prvič oblekel rumeno majico in jo popeljal na Elizejske poljane v Pariz.