TV namigi: Med nami, Po Sredozemlju s Simonom Reevom, Tednik

Ponedeljek, 3. julija

Med nami: TV SLO 1 ob 22.35

Mellom oss. Dan., 2019. 1/8. Režija: Eigil Langmark. Igrajo: Nicolai Cleve Broch, Lars Brygmann, Lado Hadzic, Agnes Kittelsen, Kasper Leisner. Nad. 50 min.

Zakonca Merete in Joachim se z enajstletnim sinom Linusom iz Norveške preselita na Dansko, kjer je Merete s prijateljico Nanno ustanovila podjetje.

Joachim je fotograf in v novem okolju išče priložnosti za delo. Nanna je v zvezi z mlajšim Kasperjem. Želita si otroka, a po zdravniškem pregledu je jasno, da skorajda nimata možnosti, zaradi česar je njuna zveza na preizkušnji. Merete po dolgem času sreča Henrika, nekdanjo simpatijo. Da iskrica med njima še ni ugasnila, spozna tudi Joachim. Tako Merete in Joachim kot Nanna in Kasper se znajdejo na razpotju.

Po Sredozemlju s Simonom Reevom: TV SLO 2 ob 19.50

Mediterranean with Simon Reeve. VB., 2018. 1/4. Režija: Eric McFarland. Glavne osebe: Simon Reeve. Dok. ser. 70 min.

Po Sredozemlju s Simonom Reevom Foto Tv Slo

Britanski novinar Simon Reeve v prvem delu potopisne serije najprej obišče Malto, kjer se pod krinko množičnega turizma odvijajo sumljivi posli in pranje denarja, korupcija pa sega v državni vrh. Novinarje, ki te pojave preiskujejo, lahko doleti celo smrt. Z Malte Reeve odpluje v južno Italijo, kjer s specialci lovi mafijske šefe, obišče zavetišče za morske želve in odkriva, kaj ogroža obsežne nasade stoletnih oljk.

Prvi del potovanja konča v Albaniji, nekoč odrezani od sveta, danes pa hitro razvijajoči se državi, v kateri nekateri še vedno spoštujejo srednjeveški običaj krvnega maščevanja. To ne prizanaša niti otrokom.

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Magazin. 60 min.

Tednik Foto Jože Suhadolnik

Že dolgo je jasno, da so bili ukrepi proti širjenju Covida-19 neustavni. Zakaj torej sodišča ne razsodijo v prid delavcev, ki so bili odpuščeni, ker so zavračali dokazovanje izpolnjevanja PCT pogojev na delovnem mestu in nošenje mask?

Vlada je tik pred zdajci zaustavila napovedana povišanja cen v domovih za starejše. A domovi opozarjajo, da se mora država odločiti, kako bo financirala dolgotrajno oskrbo in koliko je stroške še mogoče prevaliti na ramena ljudi.

Polet v vesolje, potop s podmornico, vzpon na Everest ... luksuzni turizem za milijonarje je v razcvetu.