TV namigi: Medena dežela, Joker Out, Skrivnosti Brokenwooda in Hanekejeva koda

Petek, 28. julija

Medena dežela: TV SLO 2 ob 20.00

Honeyland. Sev. Mak., 2019. Režija: Tamara Kotevska in Ljubomir Stefanov. Dok. film. 90 min.

Makedonski film si je prislužil dvojno nominacijo za oskarja: za najboljši mednarodni in dokumentarni film.

Gre za zgodbo o trdoživi Hatidže, ki živi v zapuščeni makedonski vasi, kjer s tradicionalnimi metodami pridobiva med in skrbi za divje čebele. Njen življenjski slog pa poruši družina Sam, ki privrši v njeno vas s sedmimi otroki, čredo krav in piščanci. Glava družine kmalu ugotovi, da je čebelarstvo dobičkonosno, in se ga loti tudi sam, a bolj industrijsko.

Avtorja sta film posnela v obdobju treh let, pri čemer sta se tako zlila z okolico, da ju protagonisti niti ne zaznajo, kar gledalcem omogoči res pristen vpogled v življenje na robu civilizacije.

Joker Out, koncert: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2021. Režija: Urška Žnidaršič. Posnetek. 115 min.

Joker Out, koncert. Foto TVS

Skupina Joker Out je z zmago na Špil ligi nase opozorila že leta 2017. Za skladbama Kot srce, ki kri poganja in Omamljeno telo je nato prišla še vseslovenska radijska uspešnica Gola.

Uspeh vseh teh skladb je pripeljal do snemanja albuma Umazane misli, ki bi moral iziti leta 2020, a se je izid zaradi epidemije nenehno odmikal. Kljub temu se je koncertna dejavnost skupine širila, naraščalo je tudi število poslušalcev. O njihovi priljubljenosti govori tudi po epidemijskem letu končno izvedeni in dvakrat razprodani koncert v ljubljanski Cvetličarni.

Pred tritisočglavim občinstvom so se zasedbi pridružili tudi glasbeni gostje. Na koncertu, ki ga je posnela ekipa TV Slovenija pod režijsko taktirko Urške Žnidaršič, so nastopili še Tokac (Dan D), Nipke in Tomi M. (Siddharta).

Skrivnosti Brokenwooda (Premiera): Fox Crime ob 22.00

The Brokenwood Mysteries. NZ, 2023. 9. sezona. 1/6. Igrajo: Neill Rea, Fern Sutherland, Jarod Rawiri, Cristina Serban Ionda, Karl Willetts. Nan. 115 min.

Skrivnosti Brokenwooda. Foto Fox

Brokenwood: število prebivalcev je 4.900 in počasi upada – eden po eden ali dva po dva, odvisno od umorov v določenem tednu. Skrivnosti Brokenwooda je serija z dvournimi epizodami, ki obravnavajo umore v na videz mirnem podeželskem mestu, v katerem detektiv Mike Shepherd naleti na umore tudi na najbolj domačnih krajih.

Vsaka epizoda je vsebinsko samostojna zgodba, ki spremlja Mika in člane njegove ekipe pri reševanju posameznih umorov.

V začetku devete sezone je v ospredju glasbena gledališka predstava, ki uprizarja zgodovino Brokenwooda, a se slabo konča, ko skladatelja na odru ubije električni udar. Je šlo za umor ali le za nesrečo?

Hanekejeva koda: TV SLo 1 ob 22.35

Michael Haneke, Cineaste of Our Times. Fr., 2022. Režija: Marie-Ève de Grave. Dok. odd. 60 min.

Hanekejeva koda. Foto TVS

Dokumentarna oddaja je intimen portret enega izmed vélikih filmskih ustvarjalcev našega časa. Režiser Michael Haneke, čigar film Ljubezen je med drugim osvojil oskarja za najboljši tuji film, v svojih delih preizprašuje družbo, njeno delovanje, izrisuje resničnost in zasleduje resnico ali resnice …

Dokumentarec zaznamujejo številni filmski izseki ter intervjuji, tudi z Isabelle Huppert, Juliette Binoche, Rubenom Östlundom.