TV namigi: Mednarodna obzorja, Menoniti in Žejna srca

Torek, 21. januarja



Etiopija je pred dvema letoma stopila na pot tranzicije iz avtoritarnega sistema v demokratičnega. Država se je začela odpirati tujim vlagateljem, izpuščeni so bili politični zaporniki. Premier Abij Ahmed je za svoja mirovna prizadevanja v Afriškem rogu prejel Nobelovo nagrado za mir. A Etiopija se spopada z notranjimi konflikti, ki so posledica dolgoletne etnične diskriminacije in 27-letne vladavine ene stranke.Bo Ahmed zmogel veliki maraton, ki ga je začel z obljubami o blaginji in enotnosti? Bo Etiopija ostala celovita ali bo ta druga najbolj poseljena afriška država razpadla?Menoniti so skrajno pravoverni protestanti iz Srednje Amerike, ki se upirajo sodobnosti in živijo v izoliranih in samozadostnih skupnostih kot v 19. stoletju. Prevažajo se s konjsko vprego, sladoled si privoščijo največ dvakrat na leto, še vedno uporabljajo staro nemško narečje, jezik svojih prednikov.A v skupnosti se kažejo razpoke. Nekateri člani vseeno, vsaj zadržano in bolj na skrivaj, sprejemajo novotarije, kot je npr. prenosni telefon …Film spremlja štiri ženske iz indijske vasice. Rani je vdova, ki ji skrbi povzroča poroka njenega lahkomiselnega sina. Njegova najstniška nevesta Janaki se mora soočiti s sramoto, ko se na poročni dan pojavi z ostriženimi lasmi. Ranijina najboljša prijateljica Lajjo živi z nasilnim možem, njena druga prijateljica Bijili pa je tarča zaničevanja, ker se ukvarja z eksotičnimi plesi.Film, ki razkriva surovo resnico tamkajšnje patriarhalne kulture, je režirala indijska režiserka Leena Yadav, ki je napisala tudi scenarij. V domovini film ni bil posebej uspešen, je pa zbral kar nekaj pohval kritikov.