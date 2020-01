TV namigi: Mehanizem zločina, Taksi in Preverjeno

Torek, 28. januarja



Mehanizem zločina: TVS 1 ob 20.45

Taksi: TVS 2 ob 22.35

Taxi - Taksi Foto Tvs

Preverjeno: POP TV ob 21.50

Na stotine požganih vasi, množična posilstva, načrtovani poboji, 700.000 Rohingov pregnanih z domov. Dve leti po tem, ko je Burma načrtno izvedla svoj zločin, francoska dokumentarna oddaja razkriva ozadje in potek pregona muslimanske manjšine iz pretežno budistične sredine. Osvetli tudi vlogo Aung San Su Či, voditeljice in političarke, nekoč borke za svobodo, ob pregonu Rohingov pa zagovornice mjanmarskih generalov.Avtor oddaje pravi, da je v Burmo prihajal že od leta 2000, a vse do 2012 ni posvečal pozornosti sporom med oblastjo in manjšinami, tedaj pa je postal pozoren na nasilje, ki so ga bili deležni muslimani na severu države ...Kljub prepovedi iranskih oblasti Jafar Panahi spet poprime za kamero, tokrat pritrjeno na armaturno ploščo taksija, in skozi duhovito, provokativno, psevdodokumentarno vožnjo po ulicah Teherana sestavi mozaik sodobne iranske družbe. Berlinski zlati medved za najboljši film leta 2015.Taksi vozi po živahnih teheranskih ulicah. Za volanom je režiser filma osebno, v njegov avto pa vstopa mesto v vsej svoji raznolikosti: pričkajoča se moški in ženska, prodajalec piratskih devedejev, poškodovani pešec, nervozni ženički z ribo v skledi in Panahijeva nečakinja ...Pogledali bodo ozadje požarov v Avstraliji. Zakaj ena od najbolj vročih držav na svetu še vedno večinoma uporablja fosilna goriva? Eden od problemov je tudi pomanjkanje vode, ki je nastal zaradi privatizacije vodnih virov. Predsednik vlade v znanstvene podatke ne verjame, njegov edini ukrep doslej je bila molitev. Zakaj pri takšni tragediji ne pomagajo druge države?V romskih naseljih na Dolenjskem je vedno več zlorab otrok, številne družine živijo brez vode in elektrike. Namesto šolanja se vse več mladoletnikov odloča za kriminal, ki je včasih edina izbira za preživetje.