TV namigi: Meso in kri, To je naš dom in Ženska

Torek, 16. junija

Meso in kri: TV SLO 1 ob 20.00



To je naš dom: TV SLO 2 ob 20.50

Ženska: Planet TV ob 21.00

Vivien, ki ima tri odrasle otroke, je ovdovela pred osemnajstimi meseci. Zdaj spozna upokojenega kirurga Marka – če v prvem zakonu ni bila srečna, zdaj spoznava pravo ljubezen. Njeni otroci nad Markom niso navdušeni, prepričani so, da je prevarant. A tudi sami imajo veliko težav. Jake se je zaradi iger na srečo razšel s soprogo, Natalie ljubimka s poročenim šefom. Helen je uspešna v službi, a ima zakonske težave. Vzporedno z družinskim dogajanjem spremljamo policijsko preiskavo in izvemo, da se nekdo bori za življenje, okoliščine pa so sumljive. Kdo je žrtev in kaj se je zgodilo?Predsednica skrajne desničarske Narodne fronte Marine Le Pen je 2017 sicer izgubila v drugem krogu predsedniških volitev proti Emanuelu Macronu, a njene ideje s tem niso ugasnile, te dni je njena stranka v anketah prvič premagala Macronovo stranko. Vzpon teh idej je bil navdih za film o izmišljeni materi samohranilki, ki vzgaja svoja otroka, skrbi za očeta in je požrtvovalna tudi kot medicinska sestra. Njeno priljubljenost se odloči izrabiti rastoča nacionalistična stranka in jo nagovori, naj zanje kandidira za županjo ...Ne ravno pretanjen film v žaru svarila pred skrajneži tudi pozabi na realizem, a je vseeno dovolj zanimiv, da lahko sproži razpravo o sodobnih političnih pasteh.Drugo sezono telenovele Ženska je sklenila grozljiva prometna nesreča, v kateri se je težak tovornjak z velikansko hitrostjo zaletel v avto, v katerem so se peljali Bahar, Sarp, Hatice in Arif, ki je sedel za volanom. Že po začetnih kadrih prvega dela tretje sezone je jasno, da sta nesrečo zagotovo preživela Bahar in Arif, vprašanje pa je, kakšna usoda čaka Hatice in Sarpa, ki pristaneta v operacijski dvorani: ure minevajo, a vrata ostajajo zaprta …