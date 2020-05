TV namigi: Mesto svetlobe, Lovec: Zimska vojna in Razkriti Julij Cezar

Nedelja, 31. maja

Poetični in globoko osebni dokumentarec režiserja Marka Kumerja Murča in scenaristke Nine Cijan je ljubezenska zgodba med prebivalci Šoštanja in njihovim počasi ugašajočim mestom.Uveljavljeni pisatelj se bori z duhovi svoje družine, medtem ko sanjači na vrhu hriba, ki jih pestijo zdravstvene težave, upajo na srečo. Ta se drži uspešne podjetnice, ki pa ob hčerini vzhajajoči pevski karieri razmišlja o pravilnosti svoje poklicne usmeritve. Dvomi razjedajo tudi podvodnega gradbinca, ki želi sinu pokazati skrivnostno jezero. Vsi ti ljudje živijo v Šoštanju, kjer že desetletja obratuje največja termoelektrarna v državi. Gradnja novega elektrarniškega bloka je njen obstoj podaljšala še v naslednja desetletja.Dolgo preden naj bi Sneguljčica uničila zlobno kraljico Ravenno, je njena sestra, ledena kraljica Freya, zaradi srce parajoče izgube zbežala iz kraljestva. Na severu je zgradila veličastno trdnjavo, v kateri je za vedno zamrznila svoje srce in desetletja posvetila urjenju legije smrtonosnih lovcev. Med njimi sta bila tudi njena najbolj cenjena bojevnika Eric in Sara, ki pa sta zavoljo svoje prepovedane ljubezni plačala visoko ceno.Vizualno osupljiv film z zvezdniško igralsko zasedbo, ki pa zaradi prazne zgodbe izpade kot popolnoma nepotrebno nadaljevanje.Minili sta dve tisočletji, a zapuščina Julija Cezarja, ki je vladal od oktobra 49 pr. n. š. do 15. marca 44 pr. n. š., je še zelo živa. Vladarski poimenovanji car in kajzer, medicinski poseg carski rez, julijanski koledar, mesec julij in znameniti »Prišel, videl, zmagal«, prestop Rubikona, ob zahrbtnem dejanju pa »Et tu …«.Voditeljica, britanska profesorica zgodovine Mary Beard, predstavi življenje in zapuščino znamenitega generala, politika in diktatorja.