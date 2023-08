TV namigi: Metulj, Whitney Houston in Čez planke: Kreta

Nedelja, 27. avgusta

Metulj (Premiera): Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Papillon. Koprod., 2018. Režija: Michael Noer. Igrajo: Charlie Hunnam, Rami Malek, Damijan Oklopdžić, Christopher Fairbank, Jason Ryan, Eve Hewson. Pust. film. 170 min.

Predelava istoimenskega filma iz leta 1973 pripoveduje resnično zgodbo o Henriju Charrièreju, znanem kot Metulj, ki so ga po krivici obtožili na dosmrtno ječo.

Henri »Metulj« Charrière (Charlie Hunnam) je lopov, ki so ga zaprli zaradi umora, ki ga ni storil, in obsodili na dosmrtni zapor v zloglasni kazenski koloniji v Francoski Gvajani. Odločen pobegniti, združi moči s posebnežem in ponarejevalcem Louisom Dego (Rami Malek), ki v zameno za zaščito financira njegov beg. Toda vsak poskus bega se konča s prijetjem in še hujšimi kaznimi.

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody (Premiera): HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody. ZDA, 2022. Režija: Kasi Lemmons. Igrajo: Naomi Ackie, Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams. Bio. film. 145 min.

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody. Foto HBO

Film je portret zapletene in večplastne ženske za ikono s čarobnim glasom.

Zgodba nekdanje zborovske pevke iz New Jerseyja, ki je postala ena od najbolj slavnih in uspešnih glasbenic vseh časov, popelje gledalce na čustveno nabito potovanje skozi izjemno življenje in kariero Whitney Houston, mimo dih jemajočih nastopov in ob spremljavi najbolj priljubljenih uspešnic pop legende, ki je žal ni več med nami.

Čez planke: Kreta. Foto osebni arhiv Mojce Mavec

Čez planke: Kreta (Premiera): TV SLO 1 ob 17.30

Slo., 2013. Avtorica: Mojca Mavec. Dok. odd. 60 min.

Mojca Mavec je pripravila nove oddaje iz svoje potopisne serije Čez planke. Kreta je največji grški otok, a hkrati najbolj samosvoj. Mojca se bo podala predvsem v notranjost otoka, kjer še tli uporniški duh otoka. Na Kreti se je začel prvi organiziran in dolgotrajen upor proti otomanski nadvladi, še danes na otoku vlada krvno maščevanje in ponosno se zlagajo mantinade, kratki stihi v verzih, ki so svojčas bili biser kretske renesanse.

Oddaji o Kreti bosta prihodnji nedelji sledili še oddaji o Apuliji in o Norveški.