TV namigi: Milan Kučan, Leonardo in Marihuana kot rešilna bilka

Ponedeljek, 3. avgusta

Milan Kučan je bil pred 30 leti na prvih večstrankarskih volitvah izvoljen za predsednika Predsedstva RS. Pogovor z njim je tekel o razorožitvi Teritorialne obrambe, pokopu po drugi svetovni vojni pobitih v Kočevskem Rogu, razmerjih med tremi vodilnimi politiki tistega časa – med njim, Francetom Bučarjem in Lojzetom Peterletom.Kučan je tokrat zelo jasno spregovoril tudi o zavezništvih tistega časa. »Mi pošteno ali naivno povemo Hrvatom vse, oni pa nam bistvene stvari zamolčijo. Od tega je bil odvisen naš odnos.« Kučan je zanikal poseben dogovor, ki naj bi ga sklenil s srbskim voždom Miloševićem, med drugim pa odgovoril tudi na vprašanje, zakaj se v Sloveniji ne preseže delitev na Kučanove in Janševe ...Italijanski umetnik, inženir in znanstvenik Leonardo da Vinci se je rodil 15. aprila 1452 blizu vasi Vinci v Italiji. Njegov oče je bil premožni notar Piero Fruosino di Antonio da Vinci, njegova mati pa mlada kmetica Caterina. Zadnja odkritja kažejo, da so bile številne ideje, ki jih je Leonardo da Vinci skiciral v svojih dnevnikih, realizirane že davno prej, nekatere celo 1700 let pred njim. Leonardo je trdil, da so to njegove izvirne ideje.V oddaji so skice njegovih najbolj znanih idej in izumov, ki izvirajo iz antične Grčije in iz obdobja razcveta islama. To znanje se je izgubilo v mračnem evropskem srednjem veku, Leonardo pa ga je oživil v renesansi.Patricia Crone, profesorica zgodovine islama na inštitutu v Princetonu, je zbolela za rakom na pljučih, ki se je že razširil na možgane. Pripravljala se je na konec, ko je med gradivom inštituta prebrala opis kemikalij v marihuani, ki varujejo pred rakom. Sklenila je preizkusiti teorijo.Njena sestra in avtorica dokumentarne oddaje jo je spremljala na njeni odisejadi. 23 ameriških držav dovoljuje uporabo marihuane v zdravstvene namene, zvezni zakoni pa jo prepovedujejo tudi v medicini. Patricia je kljub temu dobila dovolj marihuane ...