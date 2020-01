TV namigi: Minioni, Cesta in Britanija

Petek, 17. januarja

Minioni: Planet TV ob 20.00





Cesta: TVS 1 ob 22.55

Britanija: HBO ob 20.00

Ljubki stranski junaki, ki so bili namenjeni dvigu prikupnosti in humorja v filmu Jaz, baraba, so hitro osvojili srce občinstva in počasi napredovali v glavne junake. V svoji prvi samostojni filmski pustolovščini razkrijejo podrobnosti dolgi poti, ki jih je privedla do Gruja.Minioni prepoznajo svoje življenjsko poslanstvo v služenju največjim barabam. Žal pa svoje gospodarje zelo težko obdržijo. Ko se nenadoma znajdejo brez zlobneža, ki bi mu služili, postanejo potrti in nazadnje padejo v globoko depresijo.Mojstrovina, ki jo bodo predvajali ob 100. obletnici rojstva njenega režiserja, Federica Fellinija.Gelsomina na poti z Zampanòm, robustnežem, ki služi denar z razkazovanjem moči, prestane veliko hudega, a se kljub njegovemu nasilnemu vedenju na nenavaden način naveže nanj. Dekle spoznava, da je na svetu več krutosti kot solidarnosti, vendar sama ostane dobrosrčna. Zampanò Gelsomino zapusti, a se pozneje pokesa za svoje napake. Gelsomino hoče prositi za odpuščanje, a pride k njej prepozno.Zgodovinska drama se odvija, ko se rimska cesarska vojska vrne, da bi uničila keltsko središče Britanije.V drugi sezoni, ki se dogaja dve leti po zavzetju Britanije, general Aulus izvaja romanizacijo naklonjenih keltskih plemen s pomočjo njihove kraljice Amene in uniči vse tiste, ki se temu upirajo. Njegova dejanja zbujajo sum, da ima Aulus še neki drug namen – tak, ki obuja duhove iz Amenine preteklosti in še povečuje njegovo grožnjo druidom.