TV namigi: Misija Liverpool, Litvinenko in Duša zabave

Sobota, 4. februarja

Misija Liverpool: Predstavitev slovenske skladbe za Pesem Evrovizije (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Zab. odd. 50 min.

Skupina Joker Out bo v oddaji Misija Liverpool premierno predstavila skladbo Carpe Diem, s katero bodo fantje nastopili na Pesmi Evrovizije. Na zabavi, ki so jo z oboževalci priredili v studiu TVS, pa bodo skupaj z več gosti postregli še z akustičnimi priredbami nekdanjih zmagovalk EME. Prikazali bodo tudi posnetke iz zakulisja snemanja pesmi, povedali, kaj si fantje mislijo o nastopu in kaj si o skladbi mislijo veterani slovenske glasbene scene, za pravo evrovizijsko ozračje pa bosta poskrbeli srbska umetnica Konstrakta in voditeljica Miša Molk.

Litvinenko (Premiera): TV SLO 1 ob 20.55

Litvinenko. VB, 2022. 1/4. Režija: Jim Field Smith. Igrajo: Margarita Levieva, Mark Bonnar, Neil Maskell, David Tennant, Barry Sloane. Miniserija. 55 min.

Litvinenko. Foto TVS

Britanska miniserija je posneta po resničnih dogodkih, ki še danes burijo duhove. Aleksander Litvinenko je bil nekdanji ruski vohun, ki je postal britanski državljan in je umrl leta 2006 zaradi posledic zastrupitve z radioaktivnim polonijem. Litvinenko je nekaj dni pred smrtjo narekoval pismo in v njem odgovornost za zastrupitev pripisal Putinu. Rusija vpletenost ves čas zanika. Pri nastajanju serije je sodelovala tudi Marina Litvinenko, soproga umrlega Aleksandra. Serija se začne v Londonu novembra 2006, ko se Litvninenko v bolnišnici bori za življenje ...

Duša zabave (Premiera): Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Life of the Party. ZDA, 2018. Režija: Ben Falcone. Igrajo: Melissa McCarthy, Gillian Jacobs, Maya Rudolph, Matt Walsh, Jacki Weaver, Molly Gordon. Kom. 130 min.

Duša zabave. Foto Pop TV

Ko Deanno (Melissa McCarthy) nenadoma zapusti mož, dolgoletna predana gospodinja sklene, da se ne bo obremenjevala, temveč se bo podala novim izzivom naproti. Odločena, da končno diplomira, začne Deanna znova obiskovati fakulteto, in to prav tisto, na kateri študira njena hčerka. Čeprav ima hči pomisleke o mamini odločitvi, se vedno bolj jezična Deanna z vso dušo preda novemu študentskemu življenju in veseljačenju, med študijskim letom pa ji uspe znova odkriti samo sebe.