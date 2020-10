TV namigi: Mladi in čudežni T.S. Spivet, Meso in Blob

Nedelja, 4. oktobra

Blob – genij brez možganov

Pustolovska drama režiserja Jeuneta (Amélie) temelji na priljubljenem literarnem prvencu Izbrana dela T. S. Spiveta ameriškega pisatelja Reifa Larsena.T. S. Spivet živi na osamelem ranču v Montani s starši, sestro in bratom. Deček, ki se strastno ukvarja z znanostjo, je izumil perpetuum mobile, s katerim si prisluži prestižno nagrado muzeja Smithsonian v Washingtonu. Družini pusti sporočilo in sam odpotuje na podelitev nagrad. Toda ugledni znanstveniki ne vedo, da je zmagovalec star le deset let in da v sebi nosi težko skrivnost.Serija, ki je bila v Srbiji zelo priljubljena, opisuje tranzicijo po srbsko. Mirko je povprečen nogometni igralec in njegova kariera se počasi bliža koncu. Poškodba kolena ga pripelje nazaj domov v Banja Luko, kjer prevzame vodenje družinske gostilne Kod Rajka.Tako se znajde skupaj z dementno mamo, ki pa še vedno pripravlja najboljše čevapčiče v mestu, zmedenim bratom Mićom in nosečim dekletom Marijo. Medtem ko sam še vedno upa, da bo lahko nadaljeval nogometno kariero v kakšnem klubu v Sloveniji, pa njihov domači lokal vse bolj tone v rdeče številke. Tudi po zaslugi lokalne mafije, ki bi se ga rada polastila.Blob ali znanstveno physarum polycephalum je ena izmed sluzastih plesni, enocelični organizem, ki obstaja že milijardo let. Blob je izjemno enostaven, a hkrati presenetljivo zmogljiv. Čeprav nima oči, ust, želodca in nog, vidi, voha, prebavlja in se lahko premika.In čeprav je brez možganov in živčnega sistema, je zmožen reševanja zapletenih problemov, celo uporabe strategij. Mar lahko govorimo o inteligentnem bitju?