TV namigi: MMS 2022, Umri pokončno 2 in Rajski oddih

Sobota, 9. julija

Melodije morja in sonca 2022: TV SLO 1 ob 21.00

Slo., 2022. Prenos. 150 min.

Na 41. festivalu Melodije morja in sonca se bo ob spremljavi festivalskega benda v živo v portoroškem Avditoriju predstavilo 12 tekmovalnih pesmi in izvajalcev (po vrstnem redu nastopa na festivalu): Anika Horvat & Tinkara Kovač, San Di Ego, Tosca Beat, Isaac Palma, Nina Lampret, Moya, Nuša Derenda, Radar, Ninnay, BosaZnova, Žiga Jan in Mia Guček.

Podeljene bodo velika nagrada Melodij morja in sonca 2022, nagrade strokovne žirije za najboljšo skladbo v celoti in nagrada Danila Kocjančiča za obetavnega izvajalca oziroma avtorja. Zmagovalca velike nagrade MMS bodo določili glasovi strokovne žirije, izbranih radijskih postaj, javnosti s telefonskim glasovanjem in občinstva v Avditoriju.

Umri pokončno 2: Planet TV 2 ob 21.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Die Hard 2. ZDA, 1990. Režija: Renny Harlin. Igrajo: Bruce Willis, Bonnie Bedelia, William Atherton, Reginald VelJohnson. Akc. film. 125 min.

Umri pokončno 2 Foto Planet Tv

Dve leti po dogodkih iz prvega filma mora John McClane rešiti letališče izpod nadzora teroristov, preden letalom, ki krožijo nad njim, zmanjka goriva. Zgodba se začne, ko na božični večer John na nabitem washingtonskem letališču čaka svojo ženo Holly, ki prihaja iz Los Angelesa. Med čakanjem opazi nekdanjega fanatičnega vojaškega oficirja, polkovnika Stuarta ...

Karizma Brucea Willisa temu prvovrstnemu akcijskemu toboganu doda presežek, množica podzgodb, ki se med seboj prepletajo, poskrbi, da ni dolgočasno niti takrat, ko se akcija za trenutek ustavi. Film v marsičem preseže prvi del.

Rajski oddih: POP TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Perfect Getaway. ZDA, 2009. Režija: David Twohy. Igrajo: Steve Zahn, Timothy Olyphant, Milla Jovovich, Kiele Sanchez, Marley Shelton. Triler. 110 min.

Rajski oddih Foto Pro Plus

Mladoporočenca Cliff in Cydney odpotujeta na poročno potovanje na havajsko otočje. Navdušenje nad slikovitostjo slapov in lepotami gora zamenja občutek groze, ko Cliff in Cydney izvesta za grozovit umor, poleg tega jima sledita dva, ki sta sumljivo podobna opisu morilcev.

Film je prvih nekaj minut videti kot uvod v romantično komedijo, kmalu pa se ton spremeni in nato postane že vsaka senca drevesa strašljiva. Je eden filmov, za katerega je bolje, da gledalec pred ogledom o njem ve čim manj ...