TV namigi: MMS 2023, Rop stoletja in Velika poteza

Sobota, 8. julija

Melodije morja in sonca 2023: TV SLO 1 ob 21.00

Slo., 2023. 140 min.

42. festival Melodije morja in sonca prinaša 14 novih poletnih skladb. V portoroškem Avditoriju bodo nastopili: Simon Vadnjal – Prizma, Saša Lešnjek – Tipi z jeepi, BosaZnova – Običajen par, Marijan Novina – Zgodba ribiča, RiNa – Ko dan zaspi, Žigan Krajnčan & Teo Collori – Jadra, Stela Sofia – Sebe daj, Bomb Shell – Potujem, BOOOM! – Portoroško sonce, Alya Elouissi – Valovim, Annia – Na pol poti, Boštjan Velkavrh – Za druge in zase, Ani Frece & Hotel za srečo – Razvajenka, Gregor Ravnik – Torek.

Zmagovalno skladbo festivala bodo izbrali gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem, občinstvo v Avditoriju, radijske postaje in strokovna žirija. Voditeljici festivala sta Lorella Flego in Bernarda Žarn.

Rop stoletja: TV SLO 2 ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

El robo del siglo. Arg., 2022. Režija: Ariel Winograd. Igrajo: Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque, Pablo Rago, Rafael Ferro. Akc. film. 115 min.

Rop stoletja Foto Tv Slo

Film je posnet po resničnih dogodkih, ki so leta 2006 dodobra razburili Argentino. Film natančno opisuje priprave in izvedbo enega najbolj razvpitih bančnih ropov v zgodovini Argentine

Skupina storilcev je z lažnim orožjem vdrla v banko v manjšem kraju v bližini Buenos Airesa, se v njej zabarikadirala z več talci in začela prazniti sefe. Med pogajanji s policijo so roparji uspešno zavlačevali, nagrabili več kot 15 milijonov ameriških dolarjev in pobegnili neznano kam. Ampak kot vsak skoraj popoln zločin je imel tudi ta šibko točko ...

Velika poteza: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Big Short. ZDA, 2015. Režija: Adam McKay. Igrajo: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Rudy Eisenzopf, Casey Groves. Bio. film. 150 min.

Velika poteza Foto Pro Plus

Piše se leto 2005. Nadarjen analitik in menedžer finančnega sklada Michael s svojimi izračuni ugotovi, da je sistem podeljevanja hipotek v ZDA tik pred razpadom, zato se odloči za nezaslišano potezo – stavi proti nepremičninskemu trgu. Banke z veseljem sprejmejo denar, njegove poteze pa zbudijo pozornost vlagateljev ...

Četverica velikih igralskih imen bo s prstom pokazala na pogubne posledice človeškega pohlepa. Leta 2005 so štirje obstranci videli, česar velike banke, mediji in vladni nadzorniki niso želeli: da grozi zlom svetovnega gospodarstva.