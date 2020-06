TV namigi: Moj zmenek na slepo z življenjem, Sabotaža in Žarišče

Nedelja, 14. junija

Moj zmenek na slepo z življenjem: TV SLO 1 ob 15.00



Sabotaža: Planet TV ob 20.00

Žarišče: Kanal A ob 20.00

Saliya se je rodil očetu s Šri Lanke in nemški materi in je imel srečno otroštvo, dokler ni pri 15 letih opazil, da njegov vid postaja močno zamegljen. Zdravniki so ga operirali, a ostalo mu je le pet odstotkov vida in okolica mu je dala vedeti, da se bo moral odpovedati svojim sanjam, da bi postal uslužbenec uglednega hotela. A Saliya se ne da in z veliko truda dokonča šolo. Ko pa skuša dobiti službo, ga hoteli en za drugim zavračajo, zato se odloči, da bo svojo slepoto preprosto prikril ...Film, ki bi ga zlahka razglasili za lase privlečenega, če ne bi bil posnet po avtobiografski pripovedi resničnega Saliye Kahawatte, je sicer mestoma osladna, a topla in zabavna zgodba, ki bo gledalcem povrnila nekaj vere v življenje.Scenarist kriminalke Dan za trening predstavlja policijsko kriminalko o posebni enoti specialcev Urada za boj proti drogam pod vodstvom veterana Johna Breacherja (Arnold Schwarzenegger). V boju s preprodajalci drog ne poznajo usmiljenja, toda vse se spremeni, ko stopijo na prste vplivnemu mafijskemu kartelu in oropajo njihovo varno hišo. Toda ukradeni denar izgine, agenti pa se čez noč iz lovcev spremenijo v tarče. Breacher kmalu posumi, da imajo v svojih vrstah izdajalca.Film ni tipična akcija, saj se ponaša s prvinami detektivke, Schwarzenneger je kritike navdušil, saj so njegov nastop označili kot enega boljših po vrnitvi iz politike, a zgodba je preveč polna nesmiselnega in brutalnega nasilja.Nicky Spurgeon je očarljiv moški, ki se skozi življenje smuka s popolnim nasmeškom, ki ga uporablja za poklic prevaranta. Je izvedenec za odkrivanje slabo­sti drugih, dokler ne naleti na lastno: Jess Barrett, prelepo mladenko z zlatimi kodri in frfotajočim kratkim krilcem, ki se poskuša uvesti v mojstrstvo prevar. Dovoli ji vstop v svet prevar in v svoje srce, a ker se prestraši, da bi mu čustva po­kvarila posel, jo odslovi. Po treh letih pa se znova srečata ...