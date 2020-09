TV namigi: Moja grška avantura, Zločini na Majorki in Preden umrem

Četrtek, 10. septembra



Moja grška avantura: Planet TV ob 20.00

Zločini na Majorki: Fox Crime ob 22.00

Preden umrem: Kino ob 20.00

Georgia, nezadovoljna Američanka grškega porekla, se je preselila v Grčijo. Tam kot turistična vodnica odkriva ne samo lepoto svoje stare domovine, temveč tudi svoj »kefi«, kar v grščini pomeni »duh«. Njeni turisti bi raje kupovali majice, kot poslušali njene pripovedi o zgodovini. V histeričnem spopadu osebnosti in kultur se zdi, da ji gre vse narobe; vse dokler ji nekega dne izkušeni popotnik Irv ne pokaže, kako se je treba zabavati.Film za romantike zabava s tipičnim, nekoliko karikiranim vpogledom v grško kulturo, ki je v ameriških očeh topla, kričeča in predvsem zelo zabavna.Ambiciozna britanska detektivka Miranda Blake in njen nemški partner Max Winter sta popolna ekipa – a tega se sama še ne zavedata. Miranda je prišla na Majorko, ker mora razvpitega zločinca spraviti v Veliko Britanijo. Vse gre narobe in tako se loti preiskovanja s pametnjakovičem, nemškim preiskovalcem Maxom Winterjem, čeprav nad tem ni navdušena. Med reševanjem otoških skrivnosti se med njima kmalu zaiskri.Zanimiva detektivska drama, snemana na čudovitih lokacijah po Majorki, razkrije številne raznolike in skrivnostne plati slikovitega otoka.Sedemnajstletna Tessa je neozdravljivo bolna, ker pa si želi pred smrtjo izkusiti življenje v polni meri, sestavi seznam stvari, ki si jih še želi doživeti. V njeno življenje vstopi privlačen, a zadržan Adam, ki mu je pred kratkim umrl oče.Režiser in scenarist Ol Parker se je v filmu o umirajoči najstnici osredotočil na proslavitev življenja in veselja, tako da je kljub težki temi humor močno prisoten, a nikoli neumesten. Mnogi elementi zgodbe so pretirani, patetični in pretirano spolirani, a odlična igra cele zasedbe poskrbi za uravnoteženost.