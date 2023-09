TV namigi: Moja živalca in jaz, Roise in Frank ter Čudesa Evrope: Versailles

Četrtek, 21. septembra

Moja živalca in jaz (Premiera): TV Slo 2 ob 19.55

M'n Beessie en ik. Niz., 2022. Režija: Johan Kramer. Dok. odd. 65 min.

Dokumentarni film o neločljivih prijateljih, lastnikih in njihovih domačih živalih, tragikomično išče odgovor na vprašanje, ali nam hišni ljubljenčki pomagajo zapolniti praznino, ki vlada v našem življenju. Ali ni krasno živeti s pametnim pujsom, golimi mačkami, plešočim psom, zenovskim polžem in instagramsko mačko? In kaj to pove o nas?

V filmu spremljamo lastnike, ki so svojim ljubljenčkom povsem predani in ti v veliki meri oblikujejo njihovo življenje. Film se zazre v praznine, ki jih polnijo: ločitev, avtizem, smrt, iskanje partnerja in iskanje smisla.

Roise in Frank (Premiera): HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Róise & Frank. Ir., 2022. Režija: Rachael Moriarty. Igrajo: Bríd Ní Neachtain, Cillian O'Gairbhi, Lorcan Cranitch, Ruadhán de Faoite, Michelle Beamish. Drama. 85 min.

Roise in Frank. Foto HBO

Dve leti po smrti moža Franka se Roise čedalje bolj izolira od okolice. Nato pa se na njenem pragu pojavi potepuški pes in ostane pri njej. Psu uspe vnovič prebuditi Roise in jo povezati z njeno družino in skupnostjo. Roise se močno naveže na skrivnostnega psa in ker se ji zdi, da ima vse lastnosti njenega pokojnega moža Franka, začne verjeti, da je pes reinkarnacija njenega moža, in ga tudi začne klicati Frank. Njenega sina Alana začne skrbeti zaradi njene obsedenosti s »Frankom«. Vendar pa širša skupnost podpira Roise in kmalu tudi oni povežejo »Frankovo« vedenje z njenim pokojnim možem.

Sladek, a nikdar sladkoben film, so rekli kritiki.

Čudesa Evrope: Versailles – Ludvik XIV. in njegova usoda: TV SLO 1 ob 21.00

L'Europe des merveilles. Fr., 2023. 2/4. Režija: Claire Benhaim. Dok. serija. 55 min.

Čudesa Evrope: Versailles – Ludvik XIV. in njegova usoda. Foto TVS

Drugi del dokumentarne serije Čudesa Evrope razkriva osupljivo zgodovino enega najznamenitejših vladarskih domovanj vseh časov, Versajske palače.

Leta 1661 je finančni minister Nicolas Fouquet povabil Ludvika XIV. na slovesno odprtje svojega dvorca Vaux-le-Vicomte, ki naj bi kralja tako očaral, da je ministra iz same zavisti obtožil poneverbe in ga vrgel v ječo, nato pa po zgledu njegove čudovite stvaritve preoblikoval skromni lovski dvorec svojega očeta v mogočno palačo, ki jo še danes občuduje ves svet.