TV namigi: Mojmir Sepe, Simpel in Indiana Jones 4

Sobota, 11. julija

90 let Mojmirja Sepeta: TV SLO 1 ob 20.05

Simpel: TV SLO 2 ob 20.00

Indiana Jones in kraljestvo kristalne lobanje: Kanal A ob 20.00

Mojster Mojmir Sepe, ki se je zapisal v slovensko glasbeno zgodovino z večno lepimi skladbami, te dni praznuje 90 let. Sepetu prijatelji pravijo Mojzes, sicer pa je legendarni glasbenik, skladatelj, aranžer, pianist in trobentač, dobitnik številnih nagrad. Očarljive so njegove iskre v očeh, nalezljiv je njegov nasmeh, zanimivi so spomini in dragocene so modrosti, ki jih bo delil v pogovoru.Po pogovoru bo na sporedu še studijski posnetek koncerta, posvečen mojstru Sepetu. Simfonični orkester je ob spremljavi članov Big Banda RTV Slovenija pod taktirko Patrika Grebla predstavil Sepetov nekoliko manj znani, vendar obsežni simfonični in ritmosimfonični repertoar.Barnabas je duševno zaostal, in čeprav mu je 22 let, je ostal na stopnji triletnega otroka. Zaradi tega je dobil vzdevek Simpel. Njegov normalni brat Ben pa je dobričina, požrtvovalen človek, ki bi vse naredil za svojega Simpla. Čeprav je Simpel včasih prava nadloga, si Ben ne zna predstavljati življenja brez njega. Oče jih je že zgodaj zapustil, zanj skrbita z mamo, a ko nepričakovano umre, se življenje bratov zaplete.Nenadoma Benu ni več dovoljeno skrbeti za brata, oblasti zahtevajo njegovo preselitev v varovani dom. Ben se hitro odloči; ko pride policija ponj, Ben organizira pobeg in skupaj s Simplom se odpravita v Hamburg, dogodivščinam naproti.Med hladno vojno v osemdesetih letih sovjetski tajni agenti opazujejo profesorja Henryja Jonesa, ko mu neznani mladenič prinese kodirano sporočilo starega kolega Henryja Oxleyja. Sovjetski agenti, ki jih vodi Irina Spalko, sledijo Jonesu in mlademu Muttu v Peru. S pomočjo Oxleyjevega sporočila tam najdeta legendarno lobanjo, ki je narejena iz enega samega kosa kremenjaka.